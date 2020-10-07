Из-за взрывов в рязанскую воинскую часть вылетел замминистра обороны

За пожаром в рязанской воинской части проследят с беспилотников.

Из-за взрывов в рязанскую воинскую часть вылетел замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Он возглавит оперштаб и привлекаемые силы и средства, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В составе комиссии находятся специалисты Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и штаба материально-технического обеспечения ВС.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.

Позже появилось видео взрывов. Из-за них перекрыли федеральную трассу.

На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.

Из-за взрывов пятерым рязанцам стало плохо с сердцем. Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.