Из-за взрывов в рязанскую воинскую часть вылетел замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Он возглавит оперштаб и привлекаемые силы и средства,
В составе комиссии находятся специалисты Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России и штаба материально-технического обеспечения ВС.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.
Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.
Позже появилось видео взрывов. Из-за них перекрыли федеральную трассу.На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.
Из-за взрывов пятерым рязанцам стало плохо с сердцем. Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.
Прокуратура начала проверку.Как сообщили в Минобороны, за пожаром в рязанской воинской части проследят с беспилотников.