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Минобороны рассказало о тушении пожара в рязанской воинской части
За 11 часов число привлеченных военных увеличилось более чем в три раза.

Минобороны рассказало о тушении пожара в рязанской воинской части. За 11 часов число привлеченных военных увеличилось более чем в три раза. По данным на утро четверга, 8 октября, на месте работают свыше 650 человек и 194 единицы техники.

В Скопинский район, где произошло ЧП, также прибыли около 120 специалистов из отрядов разминирования и 32 единицы военной и специальной техники. Ситуацию отслеживают при помощи 17 беспилотников.

Накануне вечером пожар тушили 189 военнослужащих, 38 единиц техники, четыре Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Пострадали люди.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.

Ранее появились кадры последствий взрывов.