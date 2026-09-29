Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?

С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным кризисом. Очереди на заправках, перебои с поставками бензина и растущие цены заставляют водителей искать альтернативы. Некоторые автомобилисты все чаще обсуждают переход на газовое оборудование. Редакция РЗН.инфо решила узнать, какие преимущества и недостатки несут такие изменения.

С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным кризисом. Очереди на заправках, перебои с поставками бензина и растущие цены заставляют водителей искать альтернативы. Некоторые автомобилисты все чаще обсуждают переход на газовое оборудование. Редакция РЗН.инфо решила узнать, какие преимущества и недостатки несут такие изменения.

Как работает газобаллонное оборудование?

Технически перевести на газ можно любой двигатель. Газобаллонное оборудование (ГБО) — это параллельная система питания, которая состоит из баллона, газопроводов, редуктора и электронного блока управления. Редуктор понижает давление и отвечает за безопасность — его мощность должна соответствовать мощности мотора. Если редуктор слабее, он будет подавать бедную газовую смесь, в которой много воздуха, что чревато перегревом и прогоранием клапанов.

Главное удобство ГБО в том, что автомобиль становится двухтопливным гибридом. Можно проехать часть пути на газе, а когда баллон опустеет — переключиться на бензин. Это позволяет реже заправляться, что особо актуально для текущей ситуации на топливном рынке.

Пропан и метан?

Самый популярный вариант газового топлива для машин — пропан. Это смесь, которую получают при переработке нефти. Так как она считается побочным продуктом, то цена литра почти вдвое ниже бензина. Газ хранится в жидком состоянии в баллоне под давлением, который занимает место в багажнике или в отсеке для запасного колеса. Заправок с пропаном в Рязани достаточно, они есть почти в каждом районе областного центра. Стоимость пропана в регионе начинается от 55 рублей за кубометр. В редких местах его можно найти дешевле, цены растут вместе с бензином. При этом расход пропана на 5-10% выше бензинового.

Метан тот же газ, что горит на кухне. Он не сжижается и требует хранения под давлением в 200 атмосфер. Баллоны для метана тяжелые и объемные: сокращают пространство багажника. Расход метана ниже, чем пропана, но минусов больше: потеря мощности двигателя до 10-15%, малое количество заправок. Однако цена на метан начинается от 30 рублей за кубометр.

Цены на переоборудование

Переоборудовать легковой автомобиль на пропан стоит от 60 тысяч рублей в зависимости от количества цилиндров. Газификация на метан обойдется дороже из-за более сложной конструкции баллонов — от 120 тысяч рублей.

Стоимость услуги значительно возросла в последнее время: если ранее переоснащение обходилось от 20 тысяч рублей, то теперь цена колеблется от 50 до 200 тысяч в зависимости от марки транспортного средства. Комплектующие также подорожали: базовые элементы выросли в цене с 15-25 тысяч до 40-70 тысяч рублей. Таким образом, для современных автомобилей стоимость комплекта достигает 120-200 тысяч рублей.

Отметим, что в Рязанской области действует субсидия на переоборудование транспорта на метан. На легковую машину можно получить от 32 тысяч рублей. Подробности можно посмотреть здесь .

Выгода при переходе с бензина на газ

Сейчас в Рязани самый дешевый бензин АИ-92 стоит 64 рубля за литр, АИ-95 — 69 рублей, но для этого нужно отстоять очередь в АЗС, где есть бензин. Поэтому возьмём среднюю стоимость топлива от Росстата — 86,7 рубля. Пропан — 55 рублей за кубометр, метан — 32 рубля.

Также возьмём средний расход легкового автомобиля: 8 литров на бензине и 9 кубометров на газу.

Затраты на 100 километров пути:

на бензине — 693,6 рубля;

на пропане — 495 рублей;

на метане — 288 рублей.

Если брать средний пробег легкового автомобиля в России — 16,6 тысячи километров в год, то за год на бензине уйдёт около 115,1 тысячи рублей, на пропане — около 82,2 тысячи, метане — 47,8 тысячи. Годовая экономия — 33 и 67 тысяч рублей соответственно.

По словам рязанского автомеханика Дениса, который занимается переоборудованием машина на ГБО, «чаще всего машины, которые переоборудуют на газ, ездят гораздо больше».

В среднем это около 28 тысяч километров в год, так как часто это коммерческие автомобили. При таком пробеге экономия увеличится ещё на несколько десятков тысяч. Таким образом, при обычном пробеге оборудование на ГБО окупится за пару лет. Если проезжать 10 тысяч километров в год, окупаемость растянется.

Безопасность газового оборудования

По словам автомехаников, современное газовое оборудование не опаснее, чем бензиновое.

«Современная техника газового топлива в автомобилях не более опасна, нежели у остальных видов двигателей. В большинстве случаев взрывов виноват человек — самостоятельный ремонт, пренебрежение нормами безопасности, некачественное обслуживание», — рассказал собеседник.

Основная причина взрывов — утечка газа в замкнутом пространстве. Пропан тяжелее воздуха и при утечке он не улетучивается, а скапливается в багажнике, салоне. Взрывоопасная концентрация всего 2-11% от объема помещения. Достаточно искры, даже от статического электричества.

Зимой риск возрастает. При низких температурах резиновые уплотнители, мембраны редуктора и шланги становятся более хрупкими, появляются микротрещины. Влага в баллоне конденсируется и может создавать ледяные пробки. Частая ошибка это запуск двигателя сразу на газу в мороз. Холодный редуктор не испаряет газ эффективно, что повышает риск.

Современные баллоны оснащены предохранительными клапанами — при аномальном росте давления газ стравливается, а не накапливается до критической точки. Баллоны проходят опрессовку: для пропана раз в два года, для метана — раз в три года. Срок службы баллона обычно 15 лет.

Газ не «бомба» сам по себе. Опасность создают утечки в замкнутом пространстве и человеческий фактор. Если оборудование установлено профессионалами, обслуживается вовремя и эксплуатируется по правилам — риск сопоставим с бензиновым авто.

Опыт рязанского водителя

Мы пообщались с Евгением, который эксплуатирует переоборудованный на газ автомобиль более трех лет: «В целом я доволен, что переоборудовал машину в свое время — тогда это стоило дешевле. В нынешней ситуации цена на переоборудование поднялась. Если вы ездите на большие расстояния, работаете в такси, то перейти на ГБО — лучшее решение. Если катаетесь только по городу, это нецелесообразно. Во время эксплуатации я не нашел особых минусов для себя. Неудобство лишь в том, что нужно проверять оборудование каждый год, что отнимает время. В плане экономии тоже есть момент — газ расходуется намного быстрее бензина».

Как легально установить ГБО?

Первым делом обратитесь в аккредитованную лабораторию. Предоставить фотографии моторного отсека, номерных агрегатов, идентификационной таблички, VIN и мест установки баллона, копии паспорта, ПТС и СТС. Лаборатория выдаст заключение о том, возможно ли переоборудование в принципе. Далее с готовым заключением подайте заявление на внесение изменений в конструкцию. Это можно сделать лично в подразделении ГИБДД или через «Госуслуги».

После установки работники выдают пакет документов: заявление-декларацию с описанием выполненных работ, свидетельство формы 207 ЕАЭС, паспорта на баллоны с отметкой об установке, сертификаты соответствия на оборудование, услуги сервиса и отдельные компоненты.

Возвращаетесь в лабораторию, которая выдавала предварительное заключение. Специалисты осмотрят автомобиль с установленным ГБО, проверят безопасность изменений и оформят протокол проверки безопасности конструкции ТС. Параллельно пройдите техосмотр и получите диагностическую карту. В ней должна быть отражена отметка о новом виде топлива. Подайте в то же подразделение ГИБДД, где получали разрешение, заявление на выдачу свидетельства о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности. Инспектор осмотрит автомобиль и выдаст свидетельство.

В течение 10 дней после получения свидетельства обратитесь в ГИБДД, чтобы внести отметку о ГБО в ПТС и СТС.

Автор: Алина Попова.