Число пострадавших на пожаре в рязанской воинской части выросло до восьми

Среди пациентов Ряжской больницы — женщина с ушибом коленного сустава и бедра.

Число пострадавших на пожаре в рязанской воинской части выросло до восьми, сообщил РИА Новости заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов.

Госпитализировали пятерых пострадавших: двоих — в Скопиский медцентр, троих — Ряжскую районную больницу.

Среди пациентов Ряжской больницы — женщина с ушибом коленного сустава и бедра, мужчина с ранами на шее и пальце, а также работник пожарной части с ожогом лица и глаз.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.