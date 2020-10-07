В Рязанской области ввели режим ЧС

В Скопинском районе загорелась воинская часть.

В Рязанской области ввели режим ЧС. Об этом заявил губернатор Николай Любимов.

«Ситуация сложная, потому что непонятно, сколько еще будут врываться снаряды. Ситуация с эвакуацией людей под контролем», — отметил глава региона.

По его словам, погибших на пожаре нет. В ближайшем к складу населенном пункте (деревня Шелимишевские хутора) сгорело девять домов.

«Туда сейчас не могут зайти пожарные», — добавил Любимов.

Также он уточнил, что будут сверяться списки проживающих в Скопинском районе людей с эвакуированными. «Инцидент не может обойтись без введения режима ЧС на территории региона», — подчеркнул губернатор.

Сам губернатор лично выезжал к селу, где располагается военная часть.

«Конечно, страшно. Кругом взрывы. Но страшнее то, что было в первые часы, когда загорались дома и летели снаряды. Опять же нет ясности, когда прекратятся взрывы боеприпасов в селе», — заключил глава региона.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.