EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре и лидерство на рынке моделей NEV-сегмента

EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводит итоги девяти месяцев 2026 года. Ключевой результат: EVOLUTE сохранил первое место на российском рынке моделей на новых источниках энергии, а обе флагманские модели стали № 1 по продажам в своих сегментах по итогам 9 месяцев. Электрический кроссовер EVOLUTE i-JOY занимает первое место среди полностью электрических моделей. Гибридный EVOLUTE i-SPACE лидирует среди гибридных моделей и среди всех моделей на новых источниках энергии. Сентябрьские продажи подтвердили устойчивость спроса, однако стратегически важным для бренда является лидерство по итогам девяти месяцев. С 1 октября 2026 года EVOLUTE запустил собственную программу «ЭКОСУБСИДИЯ EVOLUTE», чтобы сохранить для покупателей выгоду, сопоставимую с ранее действовавшими условиями государственной поддержки.

EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре и лидерство на рынке моделей NEV-сегмента. С начала года бренд запустил программу «Экосубсидия EVOLUTE» после исчерпания лимита госпрограммы льготного автокредитования.

EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводит итоги девяти месяцев 2026 года. Ключевой результат: EVOLUTE сохранил первое место на российском рынке моделей на новых источниках энергии, а обе флагманские модели стали № 1 по продажам в своих сегментах по итогам 9 месяцев. Электрический кроссовер EVOLUTE i-JOY занимает первое место среди полностью электрических моделей. Гибридный EVOLUTE i-SPACE лидирует среди гибридных моделей и среди всех моделей на новых источниках энергии. Сентябрьские продажи подтвердили устойчивость спроса, однако стратегически важным для бренда является лидерство по итогам девяти месяцев.

С 1 октября 2026 года EVOLUTE запустил собственную программу «ЭКОСУБСИДИЯ EVOLUTE», чтобы сохранить для покупателей выгоду, сопоставимую с ранее действовавшими условиями государственной поддержки.

EVOLUTE: ИТОГИ СЕНТЯБРЯ

EVOLUTE — бренд № 1 на российском рынке моделей на новых источниках энергии;

EVOLUTE — бренд № 1 на российском рынке полностью электрических моделей;

2 332 модели реализовано в сентябре, что на 24% больше по сравнению с августом (1 888 автомобилей);

18,6% — доля EVOLUTE на рынке моделей на новых источниках энергии в сентябре;

11 740 автомобилей реализовано за январь-сентябрь 2026 года.

i-SPACE СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО

Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE в сентябре показал рекордный месячный результат с начала продаж и второй месяц подряд стал самой востребованной моделью на новых источниках энергии в России. На эту модель пришлось около 69% сентябрьских продаж EVOLUTE.

EVOLUTE i-SPACE — № 1² среди всех моделей на новых источниках энергии по итогу 9 месяцев 2026 года;

1 608 автомобилей реализовано в сентябре — рекордный месячный результат для моделей. Это на 27% больше, чем в августе;

12,8% — доля на всем рынке моделей на новых источниках энергии в сентябре;

8 804 автомобиля реализовано за январь-сентябрь 2026 года.

EVOLUTE i-SPACE доступен в пяти- и семиместном исполнениях, а также в полноприводной версии. Модель производится в Липецкой области и адаптирована к российским условиям эксплуатации.

EVOLUTE i-JOY — № 1 СРЕДИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Городской электрический кроссовер EVOLUTE i-JOY сохранил первое место среди полностью электрических моделей на российском рынке и установил новый рекорд продаж по итогам сентября. Почти каждый четвертый новый электромобиль, реализованный в России в сентябре, — EVOLUTE i-JOY.

EVOLUTE i-JOY — № 1³ среди полностью электрических моделей по итогам сентября;

723 автомобиля реализовано за месяц, это на 17% по сравнению с августом;

24,1% — доля i-JOY в сегменте полностью электрических моделей в сентябре;

2 799 автомобилей реализовано за январь-сентябрь 2026 года.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ EVOLUTE

С 1 октября 2026 года EVOLUTE ввел дополнительные меры поддержки покупателей в связи с исчерпанием лимита государственной программы льготного автокредитования. В их числе — собственная программа «ЭКОСУБСИДИЯ EVOLUTE⁴", которая позволяет сохранить для клиентов уровень выгоды, сопоставимый с ранее действовавшими условиями государственной поддержки.

С 1 октября 2026 года стоимость автомобилей EVOLUTE с учетом действующей программы поддержки «ЭКОСУБСИДИЯ» от производителя составляет:

EVOLUTE i-JOY — от 2 540 000 рублей;

EVOLUTE i-SPACE, передний привод, 5 мест — от 2 999 000 рублей;

EVOLUTE i-SPACE, передний привод, 7 мест — от 3 099 000 рублей;

EVOLUTE i-SPACE, полный привод — от 3 299 000 рублей.

Таким образом, EVOLUTE сохраняет привлекательные условия приобретения электромобилей и гибридов бренда.

ТЕСТ-ДРАЙВ И ПОКУПКА В «АВТОИМПОРТ»

Единственный официальный дилерский центр в Рязани EVOLUTE Автоимпорт предлагает всем желающим ознакомиться с моделями бренда и записаться на тест-драйв. В наличии для тест-драйва доступны два автомобиля EVOLUTE i-SPACE и i-JOY.

Записаться на тест-драйв и узнать подробности можно:

О БРЕНДЕ

EVOLUTE стал первым российским брендом электромобилей, производство которых стартовало в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Продуктовая линейка представлена городским кроссовером i-JOY, ярким кроссовером i-SKY и гибридным кроссовером i-SPACE в 5- и 7-местном исполнениях.