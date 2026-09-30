За курицами буду следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать домашнюю птицу

В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и начали выкладывать об этом ролики в соцсетях. Дело в том, что до 1 сентября все россияне должны были зарегистрировать домашнюю птицу [и не только её]. Чтобы отделить факты от вымысла и разобраться в реальных требованиях законодательства, журналист РЗН.инфо пообщалась с рязанцами, которые держат куриц, а также со старшим государственным инспектором отдела ветеринарного контроля и надзора в Рязанской области Максимом Егоровым, чтобы подробно объяснить, зачем, где и как на самом деле нужно регистрировать домашнюю птицу, и чего боятся владельцы.

В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и начали выкладывать об этом ролики в соцсетях. Контент стремительно набрал сотни тысяч лайков и миллионы просмотров. Пользователи иронизировали о необходимости получать свидетельство о смерти для сдохшей птицы или шутили о том, что домашней курице придется ставить личную подпись.

Их недопонимания и тревоги связаны с постановлением правительства РФ, которое регулирует учет домашних животных. Так, до 1 сентября все россияне должны были зарегистрировать домашнюю птицу [и не только её]. Чтобы отделить факты от вымысла и разобраться в реальных требованиях законодательства, журналист РЗН.инфо пообщалась с рязанцами, которые держат куриц, а также со старшим государственным инспектором отдела ветеринарного контроля и надзора в Рязанской области Максимом Егоровым, чтобы подробно объяснить, зачем, где и как на самом деле нужно регистрировать домашнюю птицу, и чего боятся владельцы.

О чем говорит постановление

Требования об учете животных, в целом, не новые. Постановление правительства РФ № 550 от 5 апреля 2023 года установило единые поэтапные сроки маркировки для широкого перечня видов животных.

Так, крупный рогатый скот (включая зебу, буйволов и яков) подлежал индивидуальному учету не позднее 1 сентября 2024 года. Для лошадей, ослов и мулов крайний срок для регистрации также истек 1 сентября 2024 года, для животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) — не позднее 1 марта 2025 года. Свиньи подлежали учету не позднее 1 сентября 2024 года (групповому, а при племенном разведении или содержании в ЛПХ — индивидуальному).

Пчелы и пушные звери (лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы, енотовидные собаки, нутрии) должны были быть учтены не позднее 1 сентября 2025 года. Рыбы и иные объекты аквакультуры, а также служебные животные, подлежали индивидуальному или групповому учету не позднее 1 марта 2026 года.

Из вступившего в силу недавно:

овец и коз владельцы должны были зарегистрировать не позднее 1 сентября 2026 года;

верблюды и олени в ЛПХ обязаны быть поставлены на учет не позднее 1 сентября 2026 года [Согласно ответу на запрос от минсельхоза Рязанской области, поголовье оленей в хозяйствах региона на 1 января 2026 года составляет 130 голов];

кролики в ЛПХ в количестве больше 10 голов должны быть поставлены до 1 сентября 2026 года, а при поголовье до 10 голов — до 1 сентября 2029 года.

Что касается домашней птицы, с 1 сентября 2026 года вступает в силу новый этап обязательной маркировки именно для личных хозяйств [фермеры должны были это сделать ещё 1 сентября 2024 года].

К этому сроку владельцы были обязаны поставить на учет поголовье, если у них содержится более 10 голов (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела или страусы). Для хозяйств с поголовьем 10 и менее голов установлен льготный период — до 1 сентября 2029 года.

Учет проводят ветеринарные специалисты. После процедуры на месте содержания птиц владелец должен разместить табличку с уникальным номером, после чего сведения о владельце, адресе, виде и количестве птицы внесут в федеральную систему «Хорриот» (компонент ФГИС «ВетИС»). Индивидуальное маркирование каждой птицы остается на усмотрение владельца, преимущественно применяется групповое.

За отсутствие маркировки предусмотрены штрафы.

Согласно ст. 10.6 КоАП:

для граждан: от 500 до 1000 руб.;

для ИП: от 3000 до 5000 руб. или приостановка деятельности до 60 суток;

для юридических лиц: от 10000 до 20000 руб. или приостановка деятельности до 60 суток.

На сообщения россиян об «абсурдных» требованиях даже отреагировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он призвал кабмин скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных, отметив, что в Госдуму поступает множество обращений от жителей.

«Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами. После чего посмотреть, надо ли принимать такие решения, — сказал Володин. — Особенно такие министерства, как Минсельхоз, Минэкономразвития должны были об этом подумать, если у них задача — заботиться о людях, а не создавать им проблемы».

Опасения рязанцев

Корреспондент РЗН.инфо поговорила с рязанцами из Сараевского района, Захарова и Рязанского округа. Несмотря на требования, многие выражают категорическое нежелание регистрировать своих птиц.

Главная тревога рязанцев связана с опасением введения дополнительного налога на содержание животных. Еще одна значимая причина беспокойства заключается в страхе, что под предлогом болезней среди домашних животных может произойти изъятие и уничтожение скота и птицы с минимальной компенсацией.

По мнению рязанки из Захарова, подобные меры могут привести к тому, что рядом может появиться животноводческий комплекс крупного агрохолдинга, и очень удобно будет «уничтожить всю птицу» частника.

«Уже сейчас может идти подготовка к появлению новой птицефабрики… В окрестностях случайно обнаружится вспышка птичьей заразы и по системе „Хорриот“ получится легко и быстро изъять всю домашнюю птицу у личных хозяйств», — заявила женщина.

Кроме того, рязанцы недоумевают, зачем государству тратить бюджетные деньги на содержание и развитие новой системы «Хорриот», если для ветеринарной сертификации и прослеживаемости продукции уже давно и успешно работает федеральная система «Меркурий».

По мнению жителей, дублирование функций выглядит как искусственное раздувание бюрократического аппарата и нецелевой расход средств.

По данным Рязаньстата на 1 января 2024 года, в Рязанской области насчитывалось 294 тысячи 400 личных подсобных хозяйств, часть из которых занимается животноводством. Точное количество незарегистрированной птицы оценить сложно, так как многие владельцы до сих пор не подали заявления. В то же время, по данным регионального Россельхознадзора, на текущий момент в системе зарегистрировано более 7 миллионов 400 тысяч голов домашней птицы, однако эта цифра включает в себя как личные подсобные хозяйства, так и крупные промышленные птицефабрики.

«Учет — это не нагрузка, а страховка для владельца»

Чтобы купировать панику, Россельхознадзор выпустил официальные разъяснения. В ведомстве подчеркнули, что распространенная в медиа информация о необходимости нести птицу в МФЦ не соответствует действительности.

Процедура для владельца личного подсобного хозяйства сведена к минимуму. Учет осуществляет государственная ветеринарная служба Рязанской области по месту содержания птиц. Специалист ветеринарной станции выезжает на подворье, осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер. Для домашней птицы применяется групповое маркирование: номер присваивается всей группе, а табличка с этим номером размещается на курятнике. Учет для владельца является полностью безвозмездным.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков отметил, что учет животных в личных подсобных хозяйствах — это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан.

«Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции. Для владельца личного подсобного хозяйства это в первую очередь защита его собственного поголовья», — подчеркнул он.

Основная причина, по которой вводился учет, — высокопатогенный грипп птиц и другие особо опасные болезни. Когда возникает очаг, счет идет на часы, и отсутствие данных о личных подворьях создает угрозу как для промышленных птицефабрик, так и для самих владельцев.

Рязанский старший государственный инспектор Максим Егоров также привел наглядные примеры, объясняя логику учета даже малого поголовья.

«Допустим, у выдуманного Ивана Ивановича 11 кур, а у его соседа Бориса Борисовича — 160. Куда чаще всего залетит дикая птица, чтобы прикормиться? К Борису Борисовичу. Но сосед-то у него кто? Иван Иванович. Вспышка в любом случае будет рядом, в серьезных случаях забиваем всех животных. Как Иван Иванович докажет, что у него было 11 кур, за которые потом получит компенсацию? Никак. Как мы убедимся, что у этих животных были прививки? Никак. Перекладывание ответственности на соседа — это худшая риторика, которую мы можем использовать. Если взялся, будь ответственным», — подчеркнул Егоров.

Он добавил, что наличие регистрации гарантирует, что местная ветеринарная служба знает о необходимости обеспечить это хозяйство вакцинами, а в случае принудительного уничтожения поголовья из-за болезни владелец сможет доказать факт владения и претендовать на компенсацию.

Старший государственный инспектор также объяснил, зачем эта система нужна обычному рязанцу на, скажем, ярмарке выходного дня. По его словам, вся продукция животного происхождения, продаваемая на рынках, должна сопровождаться ветеринарными документами, оформленными через систему «Меркурий».

Если у покупателя возникнут проблемы с качеством продукта, надзорные ведомства смогут «раскрутить» цепочку в обратную сторону: от прилавка до конкретного личного подсобного хозяйства.

Зарегистрированная в «Хорриоте» птица, даже при групповом учете, будет иметь свой идентификатор в документах, что гарантирует полную прослеживаемость.

При этом в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в ответе на запрос РЗН.инфо рассказали, что гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, не требуется предъявлять организаторам ярмарок выходного дня какие-либо выписки из системы «Хорриот». Достаточно ветеринарных сопроводительных документов, оформленных через систему «Меркурий», которые подтверждают безопасность и происхождение продукции.

Что нужно сделать, чтобы зарегистрировать птицу

Опираясь на комментарии Максима Егорова, можно выделить четкий алгоритм действий. Рязанцу, который владеет домашней птицей, необходимо обратиться в районную ветеринарную станцию по месту жительства. Заявление можно подать в письменной форме. Если речь идет о пожилых людях, сотрудники станции могут помочь составить документ на месте при личном или телефонном обращении.

После подачи заявки специалист ветеринарной службы выезжает на место, осматривает птиц и регистрирует их в системе. После этого владелец получает уникальный номер средств маркирования. Этот номер наносится на «табличку», которая размещается на видном месте в помещении для содержания птиц.

Табличка, используемая при групповом маркировании, должна быть изготовлена из материалов, устойчивых к солнцу, дождю и морозу, и позволять идентифицировать группу животных (в том числе путем размещения двумерного штрихового кода) с расстояния не менее 1.5 метра.

Для соблюдения требований достаточно распечатать код на листе формата А4, поместить его в файл и закрепить на курятнике.

Специалист рязанского Россельхознадзора прокомментировал скептицизм жителей и популярность шуточных роликов в интернете: «Я немножко не понимаю этот юмор. Пожилым людям и так тяжело осознать вот эту цифровизацию личного подсобного хозяйства…».

За подробными разъяснениями жители Рязанской области могут обратиться на сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям или позвонить в приемную в Рязани по телефону 8 (4912) 34-59-95 .

За соблюдением маркировки кур будут следить дроны

Главное управление ветеринарии Рязанской области подтвердило, что сведения для регистрации владелец может подать в ветеринарное учреждение любым удобным способом.

«Информация о необходимости нести птицу в МФЦ является ложной», — написали в ведомстве.

Прием заявлений и учет животных осуществляют исключительно уполномоченные специалисты Государственной ветеринарной службы. Контактные телефоны районных ветеринарных станций размещены на официальных ресурсах ведомства, и сотрудники готовы проконсультировать граждан по всем вопросам.

Что касается контроля и штрафов, Максим Егоров пояснил, что при обнаружении нарушений первой мерой обычно является профилактическое предостережение. Инспекция может попасть в личное подсобное хозяйство в рамках рассмотрения обращений граждан, например, при конфликте с соседями из-за шума или запаха. В рамках такого выезда специалисты сверят фактическое поголовье с данными в системе.

«Мы можем, например, выехать согласно заданию на место, поднять дрон. Посмотреть, действительно содержится там птица или нет по „Хорриоту“ или по имеющейся у нас информации. Если это происходит в первый раз, и гражданин содействует, не скрывается и исправляет нарушения в рамках проведения проверки, мы можем ограничиться предупреждением», — отметил он.

Систематическое игнорирование требований возможно будет расценено как отягчающее обстоятельство. Как отметил Егоров, на 25 сентября штрафы именно за незарегистрированную птицу в регионе еще не выписывались, так как контроль находится на начальном этапе, и инспекции проводят масштабную аналитическую работу, сверяя данные системы «Хорриот» с информацией от администраций сельских поселений.

«Все эти компоненты, федеральная государственная информационная система, они взаимосвязаны как шестеренки. Они работают вместе на одну цель — на безопасность пищевой продукции», — резюмировал Максим Егоров.