Фото: скопинцев эвакуировали в школу из-за пожара на военной базе

Отметим, что взрывы все еще раздаются, их слышно и в Вослебово, и в самом Скопине, где у местных жителей дрожат стекла.

Из-за пожара на военной базе жителей Скопинского района эвакуировали в школу села Вослебово. В настоящий момент здесь зарегистрировались 86 человек. Людей привезли на маршрутках, они взяли с собой документы и самые необходимые вещи.

Еще часть местных жителей доставили в Ряжск. По словам скопинцев, практически всем людям удалось эвакуироваться благодаря тому, что военная база находится в отдалении от жилых домов.

Отметим, что взрывы все еще раздаются, их слышно и в Вослебово, и в самом Скопине, где у местных жителей дрожат стекла.

Напомним, 7 октября на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара, которой начался из-за загоревшейся травы.

Людей эвакуировали, перекрыли федеральную трассу.