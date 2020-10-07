Минобороны прокомментировало взрывы в рязанской воинской части

По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы.

Минобороны прокомментировало взрывы в рязанской воинской части. В среду, 7 октября, около 13:20 на территории, расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе скопинского поселка Желтухино, загорелась трава. Огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Штатный пожарный расчет воинской части не смог потушить огонь. На место прибыли сотрудники МЧС.

«В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов, — сообщило ведомство. — По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы».

Пострадавших нет.

Отмечается, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет.