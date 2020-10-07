\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
17°
Чтв, 08
17°
Птн, 09
16°
ЦБ USD 78.09 -0.42 08/10
ЦБ EUR 91.81 -0.71 08/10
Нал. USD 78.05 / 80.18 15:28
Нал. EUR 91.72 / 92.48 14:36
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
24 395
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
18 211
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
27 634
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
28 322
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Минобороны прокомментировало взрывы в рязанской воинской части
По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы.

Минобороны прокомментировало взрывы в рязанской воинской части. В среду, 7 октября, около 13:20 на территории, расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе скопинского поселка Желтухино, загорелась трава. Огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Штатный пожарный расчет воинской части не смог потушить огонь. На место прибыли сотрудники МЧС.

«В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов, — сообщило ведомство. — По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы».

Пострадавших нет.

Отмечается, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

Фото Александра Светлова