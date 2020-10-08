На трассе М-6 в Рязанской области восстановили движение

Накануне трассу перекрывали из-за пожара и взрывов в воинской части.

На трассе М-6 в Рязанской области восстановили движение. Об этом утром в четверг, 8 октября, сообщает Минобороны.

Накануне трассу перекрывали из-за пожара и взрывов в воинской части. Автомобильное движение восстановили за ночь, железную дорогу из-за режима ЧС не перекрывали.

Людей из близлежаших населенных пунктов расселили. В пунктах временного пребывания находится чуть более 100 человек.

Напомним, в результате пожара и взрывов пострадали люди. Сгорели более 20 домов.

СК возбудил уголовное дело.

Минобороны сообщило, что за 11 часов число привлеченных военных увеличилось более чем в три раза. По данным на утро четверга, 8 октября, на месте работают свыше 650 человек и 194 единицы техники.