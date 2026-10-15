EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового электрического кроссовера EVOLUTE i-SKY

EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляет начало производства электрического кроссовера C-сегмента EVOLUTE i-SKY по полному циклу (сварка, окраска, мелкоузловая сборка) на собственном предприятии в Липецкой области. Первые модели уже отправлены в дилерские центры EVOLUTE. Цена нового i-SKY с учётом дополнительных мер поддержки клиентов, включая собственную программу производителя «ЭКОСУБСИДИЯ EVOLUTE"², составляет от 3 255 000 рублей³. Новинка уже доступна для заказа во всех салонах официальных дилеров в России.

EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляет начало производства электрического кроссовера C-сегмента EVOLUTE i-SKY по полному циклу (сварка, окраска, мелкоузловая сборка) на собственном предприятии в Липецкой области. Первые модели уже отправлены в дилерские центры EVOLUTE. Цена нового i-SKY с учётом дополнительных мер поддержки клиентов, включая собственную программу производителя «ЭКОСУБСИДИЯ EVOLUTE"², составляет от 3 255 000 рублей³. Новинка уже доступна для заказа во всех салонах официальных дилеров в России.

В линейке бренда модель занимает место между компактным городским кроссовером EVOLUTE i-JOY и флагманским гибридным EVOLUTE i-SPACE, предлагая оптимальное сочетание размера, динамики и оснащения. EVOLUTE i-SKY создан для тех, кто ценит преимущества электромобильности и стремится выделяться из потока.

ДИЗАЙН EVOLUTE i-SKY

Дизайнеры опирались на глобальные тренды автомобильной индустрии: аэродинамичные формы и технологичные решения. Острые линии капота, высокая поясная линия и сложные формы боковин подчёркивают динамичный характер модели. Полностью светодиодная оптика и легкосплавные диски 19 дюймов формируют яркий, узнаваемый для бренда облик, а горизонтальные стоп-сигналы и выразительный задний спойлер усиливают спортивную ДНК.

ПРОСТОР И ПРАКТИЧНОСТЬ

EVOLUTE i-SKY — один из самых крупных кроссоверов в своём сегменте. При длине 4 685 мм, ширине 1 900 мм и высоте 1 613 мм модель превосходит большинство конкурентов по внешним габаритам. Колёсная база 2 775 мм обеспечивает просторный салон с большим запасом пространства для пассажиров заднего ряда, а дорожный просвет 180 мм добавляет уверенности на любом покрытии. Продуманная эргономика и вместительный багажник делают i-SKY универсальным как для ежедневных поездок, так и для путешествий за город.

ДИНАМИКА И ЗАПАС ХОДА

Кроссовер оснащён электродвигателем мощностью 218 л. с. (160 кВт) с крутящим моментом 310 Н·м, что обеспечивает разгон с 0 до 100 км/ч за 8 секунд; максимальная скорость — 160 км/ч. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея с жидкостным охлаждением ёмкостью 62 кВт·ч гарантирует запас хода до 424 км⁴, а быстрая зарядка от 30 до 80% занимает всего 28 минут. Доступны три режима движения: «Эко», «Комфорт» и «Спорт», а также выбор уровня рекуперации энергии при торможении и движении накатом.

ОСНАЩЕНИЕ И КОМФОРТ

Салон отделан текстурированной экокожей и оснащён мультифункциональным рулевым колесом с регулировкой по высоте и вылету. Мультимедийный комплекс включает систему высокого разрешения с дисплеем 14,6 дюйма, цифровую приборную панель 10,25 дюйма, шесть динамиков и интеграцию со смартфоном. В список оборудования входят панорамная стеклянная крыша со сдвижным люком, камеры кругового обзора 360°, задние датчики парковки, электропривод багажной двери, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфона и климат-контроль. Водительское сиденье получило электрорегулировку в шести направлениях, а зеркала заднего вида — электрорегулировку, обогрев и функцию складывания. Режим внешнего источника питания с системой раздачи электроэнергии мощностью 3,3 кВт позволяет подключать к автомобилю внешние электроприборы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность EVOLUTE i-SKY обеспечивают шесть подушек безопасности, антиблокировочная система, электронная система курсовой устойчивости и распределения тормозных усилий, противобуксовочная система, помощь при экстренном торможении и при трогании на подъёме, а также система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Комплекс дополняют система контроля давления в шинах, автоматический стояночный тормоз с функцией удержания, два крепления детского сиденья ISOFIX и система предупреждения пешеходов о приближении автомобиля.

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ

Для эксплуатации в различных погодных условиях модель оснащена обогревом передних сидений, рулевого колеса, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя. Кузовные элементы прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катодную оцинковку.

ЦВЕТА КУЗОВА И САЛОНА

В экстерьерной палитре EVOLUTE i-SKY представлены два оттенка кузова — «синий» и «серебристый». Для интерьера, выполненного из экологичных материалов, доступны три варианта отделки: «оранжевый», «тёмно-серый» и «светло-серый».

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Всем владельцам EVOLUTE доступно фирменное мобильное приложение, которое подходит и частным пользователям, и корпоративным автопаркам. В режиме реального времени приложение отображает заряд высоковольтной батареи и запас хода, температуру батареи и салона, пробег и местоположение автомобиля. Владелец может дистанционно подготовить салон к поездке, открыть и закрыть автомобиль или багажник, подать звуковой и световой сигнал для поиска на парковке, а также оставить заявку на техническое обслуживание.

В приложении доступна карта зарядных станций: открыт поиск более 2 300 действующих ЭЗС по всей России. В приложении EVOLUTE есть раздел «история поездок», где все маршруты собраны в одном месте и разложены по датам. Пользователь может выбрать любой день и посмотреть подробную информацию о каждой поездке. С новыми возможностями приложения можно анализировать потребление электроэнергии, оценивать эффективность вождения и планировать маршруты с учетом запаса хода. Приложение распространяется бесплатно и устанавливается через App Store и Google Play.

ЛЬГОТЫ И ПРИВИЛЕГИИ

Владельцы EVOLUTE i-SKY получают ряд значительных преимуществ, доступных только владельцам электромобилей: они могут бесплатно пользоваться платными городскими парковками в большинстве регионов, а также получить льготы по уплате транспортного налога. Владельцы электромобилей российских брендов, как физические, так и юридические лица, вправе бесплатно проезжать по платным участкам федеральных и региональных магистралей, в частности М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и А-113 «ЦКАД».

О БРЕНДЕ

EVOLUTE стал первым российским брендом электромобилей, производство которых стартовало в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Продуктовая линейка бренда представлена:

городским кроссовером i-JOY;

гибридным кроссовером i-SPACE — как в переднеприводных 5- и 7-местных версиях, так и в полноприводном 5-местном исполнении;

новым кроссовером i-SKY.

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ СКОРО В EVOLUTE АВТОИМПОРТ.

Официальный дилерский центр EVOLUTE Автоимпорт сообщает о скором поступлении электрического кроссовера EVOLUTE i-SKY в свой шоу-рум. Совсем скоро новинка будет доступна для тест-драйва и заказа.

Подробная информация о новом электрическом кроссовере EVOLUTE i-SKY доступна на официальном сайте EVOLUTE Автоимпорт https://evolute-autoimport.ru/models/i-sky-new.

Ждём вас по адресу: Куйбышевское шоссе, 51 В.

Телефон для связи и предварительной записи: +7 (4912) 77-77-62 .

Сайт: https://evolute-autoimport.ru/

Следите за обновлениями, чтобы первыми увидеть EVOLUTE i-SKY в нашем дилерском центре!

¹ - EVOLUTE — российский бренд № 1 по данным о продажах новых автомобилей за январь-сентябрь 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ»

² - «ЭКОСУБСИДИЯ EVOLUTE i-SKY» — субсидия от производителя EVOLUTE для покупки электромобилей EVOLUTE i-SKY в размере 260 000 рублей, но не более 7,4% от рекомендованной розничной цены, при приобретении по кредитному договору, оформленному через банки-партнеры, в салонах официальных дилеров EVOLUTE, в период с «01» октября 2026 г. по «31» декабря 2026 г. Программа является коммерческим предложением производителя EVOLUTE и не связана с государственными программами субсидирования. Перечень банков-партнёров и полные условия уточняйте в официальных дилерских центрах EVOLUTE. Не является публичной офертой. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ:

https://www.evolute.ru/for_buyers/kreditnyj-kalkulyator?mobile

³ — Стоимость электромобиля EVOLUTE i-SKY 3 255 000 рублей — достигается при приобретении нового электромобиля EVOLUTE i-SKY, рекомендованная розничная цена которого составляет 3 515 000 рублей, с учетом скидки за кредит по программе «Экосубсидия EVOLUTE» в размере 260 000 рублей. Акция распространяется на электромобили 2026 года производства.

⁴ - Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по международному стандарту измерения запаса хода легковых автомобилей.