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Опубликованы кадры последствий взрывов в Рязанской области
На них глава МЧС осмотрел поврежденные территории.

Опубликованы кадры последствий взрывов в Рязанской области. Ролик опубликовал ТАСС.

На нем глава МЧС России Евгений Зиничев осмотрел территории, на которых повреждены жилые строения из-за пожара и взрывов на военном складе в Рязанской области.

«Зиничев провел осмотр территории, где пострадали жилые строения. В эти места и будут направлены спасатели и техника МЧС России, которая уже выдвигается из трех соседних областей», — сказал представитель МЧС.

Глава МЧС побывал в одном из населенных пунктов, на который перекинулся пожар. Он охватил жилые дома и хозяйственные постройки. В момент прибытия министра многие из них продолжали гореть. Один из пожарных доложил главе МЧС, что от огня удалось отстоять один дом. Всего, по данным МЧС, в трех населенных пунктах сгорели 17 строений.