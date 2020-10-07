Прокуратура начала проверку из-за пожара в рязанской воинской части

На место выехал прокурор Западного военного округа.

Прокуратура начала проверку из-за пожара в рязанской воинской части. На место выехал прокурор Западного военного округа, передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд. По данным ТАСС, в результате взрывов пострадали двое.

Позже появилось видео взрывов.