Прокуратура начала проверку из-за пожара в рязанской воинской части
На место выехал прокурор Западного военного округа.
Прокуратура начала проверку из-за пожара в рязанской воинской части. На место выехал прокурор Западного военного округа,
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.
Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд. По данным ТАСС, в результате взрывов пострадали двое.
Позже появилось видео взрывов.Из-за взрывов перекрыли федеральную трассу. На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.