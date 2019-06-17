Пожар в центре Рязани и несколько аварий. Обзор главных новостей за выходные, 15 и 16 июня

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Завершились очередные выходные июня. Вспомним, что произошло 15 и 16 июня.
В субботу, 15 июня, в центре Рязани
В воскресенье, 16 июня, около 11:00 в Рязани
На пожаре в сасовском селе
Об авариях. В центре Рязани после аварии «Мерседес»
Рязанец на «четырнадцатой»
В Рязани проехавший на «красный» водитель «четырнадцатой»
Из-за аварии на Северной окружной образовалась
В Касимовском районе
К другим новостям. Суд отменил постановление рязанского правительства о
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».