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8:50, 17 июня 2019 251
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Пожар в центре Рязани и несколько аварий. Обзор главных новостей за выходные, 15 и 16 июня

Пожар в центре Рязани и несколько аварий. Обзор главных новостей за выходные, 15 и 16 июня

Завершились очередные выходные июня. Вспомним, что произошло 15 и 16 июня.

В субботу, 15 июня, в центре Рязани загорелся деревянный дом. Его тушили шесть расчетов. Полицейские перекрывали улицу. Пожар сняли с высоты птичьего полета. Ранее загоревшийся дом планировали снести ради офисов и кафе.

В воскресенье, 16 июня, около 11:00 в Рязани эвакуировали ТЦ «Премьер». Позже в МЧС прокоментировали ситуацию.

На пожаре в сасовском селе погиб мужчина.

Об авариях. В центре Рязани после аварии «Мерседес» вылетел на тротуар. В ДТП пострадали три человека.

Рязанец на «четырнадцатой» попал в серьезное ДТП в Саратовской области.

В Рязани проехавший на «красный» водитель «четырнадцатой» спровоцировал аварию.

Из-за аварии на Северной окружной образовалась серьезная пробка. Там столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2114. На месте работала реанимация.

В Касимовском районе легковушка улетела в кювет.

К другим новостям. Суд отменил постановление рязанского правительства о запрете на застройку «Есенинской Руси». Решение Рязанского областного суда обжалует прокуратура.

В Рязани мусор начали собирать в подземные хранилища.

Четверо рязанцев отправились в Дагестан на «УАЗе».

Жители Канищева пожаловались на прорыв, из-за которого затопило несколько домов по улице Полевой.

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В Пронском районе вновь массово погибли пчелы.

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