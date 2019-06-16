В Пронском районе вновь массово погибли пчелы

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Фото: Издательство «Пресса»
В селе Альютово Пронского района массово погибли пчелы, пишет издательство «
В общей сложности сельчане потеряли около ста пчелосемей. Пчеловоды обратились к депутату районной думы Александру Некрасову, попросив привлечь внимание к проблеме.
Также известно, что крупные сельхозпредприятия накануне работ с гербицидами объявили об этом через районную «Пронскую газету». Однако работы продлятся до 30 августа.
«Накануне Николай Чебурин с супругой собрали у летков восьми своих ульев три ведра мертвых пчел. Шесть пчелосемей погибло у Андрея Судьина, двадцать — у Юрия Левина; почти пятидесяти ульев лишился Александр Сумин, у Александра Литвинова теперь нет почти тридцати пчелосемей», — говорится в сообщении.
По словам местного жителя, пчеловоды готовят коллективное письмо губернатору с просьбой запретить в области обработку полей в период цветения.
Известно, что пчелы также погибли в Подвязье. Ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в
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В региональном Россельхознадзоре журналисту RZN.info рассказали, что
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