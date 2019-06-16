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В воскресенье, 16 июня, около 11:00 в Рязани эвакуировали ТЦ «Премьер». Фотографию опубликовали в группе
Как отмечают в посте, к торговому центру приехали пожарные.
Позже в МЧС
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6 машин пожарные. Эвакуируют Премьер. Официальной информации ещё не поступало. @sajano24boy #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».