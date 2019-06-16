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15:53, 16 июня 2019 173
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Рязанский художник нарисовал большое граффити на заборе в Нижнем Новгороде

Рязанский художник нарисовал большое граффити на заборе в Нижнем Новгороде

Рязанский художник Александр Демкин нарисовал большое граффити на заборе в Нижнем Новгороде. Работу он представил на всероссийском фестивале стрит-арта «Место».

С 6 по 9 июня художники из разных городов России создавали новые стрит-арт объекты в своих стилях.

Напомним, Демкин нарисовал на стене дома №22-а по улице Радищева в Рязани паблик-арт «Мир», посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Он также воплотил в жизнь идею активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

А также художник нарисовал большое граффити на здании академии тенниса имени Озерова.

Фото со страницы Александра Демкина


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