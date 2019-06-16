Рязанский художник нарисовал большое граффити на заборе в Нижнем Новгороде

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Рязанский художник Александр Демкин нарисовал большое граффити на заборе в Нижнем Новгороде. Работу он представил на всероссийском фестивале стрит-арта «Место».
С 6 по 9 июня художники из разных городов России создавали новые стрит-арт объекты в своих стилях.
Напомним, Демкин
Он также
А также художник нарисовал большое
Фото со
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