В МЧС прокомментировали эвакуацию ТЦ «Премьер»

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В пресс-службу рязанского ГУ МЧС прокомментировали эвакуацию ТЦ «Премьер». Людей
На место автоматически выехали восемь пожарных расчетов. До «Премьера» доехала одна: в пути выяснилось, что возгорания нет.
Никто не пострадал.
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