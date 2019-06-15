Прокуратура обжалует решение Рязанского областного суда по застройке «Есенинской Руси»

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Решение Рязанского областного суда по застроке «Есенинской Руси» обжалует прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
Прокурор области внес апелляционное представление в судебную коллегию по административным делам Верховного суда РФ на решение от 23 мая 2019 года, которым удовлетворен иск граждан к рязанскому правительству о признании недействующим постановления
«Основанием для принесения апелляционного представления послужило нарушение судом норм материального и процессуального права», — говорится в сообщении.
Ранее градозащитники
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