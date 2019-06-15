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17:00, 15 июня 2019 148
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Прокуратура обжалует решение Рязанского областного суда по застройке «Есенинской Руси»

Прокуратура обжалует решение Рязанского областного суда по застройке «Есенинской Руси»

Решение Рязанского областного суда по застроке «Есенинской Руси» обжалует прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Прокурор области внес апелляционное представление в судебную коллегию по административным делам Верховного суда РФ на решение от 23 мая 2019 года, которым удовлетворен иск граждан к рязанскому правительству о признании недействующим постановления от 26.02.2019 № 41, утверждающим перечень координат характерных точек границ зон охраны государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

«Основанием для принесения апелляционного представления послужило нарушение судом норм материального и процессуального права», — говорится в сообщении.

Ранее градозащитники сообщили, что Рязанский областной суд отменил постановление регионального правительства о запрете на застройку «Есенинской Руси». Градозащитники уточнили, что речь идет о постановлении, которое утверждает границы зон охраны государственного музея-заповедника С.А. Есенина в виде координат поворотных точек (№ 41 от 26.02.2019).


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