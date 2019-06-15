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18:53, 15 июня 2019 181
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В Канищеве затопило несколько домов

В Канищеве затопило несколько домов

Жители Канищева пожаловались на прорыв, из-за которого затопило несколько домов по улице Полевой. Сообщения читатели прислали в редакцию RZN.info.

По их словам, прорыв произошел еще в четверг, 13 июня. Местные жители отметили, что на улице Полевой затопило подвалы нескольких домов, гаражи.

Владельцы пострадавших помещений обращались в водоканал, где им сообщили, что линия принадлежит заводу ТКПО.

Местные жители отметили, что проблема до сих пор не решена.


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