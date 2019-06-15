В Канищеве затопило несколько домов

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Жители Канищева пожаловались на прорыв, из-за которого затопило несколько домов по улице Полевой. Сообщения читатели прислали в редакцию RZN.info.
По их словам, прорыв произошел еще в четверг, 13 июня. Местные жители отметили, что на улице Полевой затопило подвалы нескольких домов, гаражи.
Владельцы пострадавших помещений обращались в водоканал, где им сообщили, что линия принадлежит заводу ТКПО.
Местные жители отметили, что проблема до сих пор не решена.
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