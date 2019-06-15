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Четверо рязанцев отправились в Дагестан на «УАЗах». Поездка стартовала 8 июня, сообщили участники в группе «ВКонтакте» «
Рязанцы проехали через Волгоград, Калмыкию и на второй день путешествия
Третий день участники поездки провели
Путешественники пробудут в Дагестане до 21 июня.
Отметим, что RZN.info является информационным партнером экспедиции.
В прошлом году рязанцы «УАЗах»
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