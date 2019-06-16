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9:35, 16 июня 2019 498
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В центре Рязани после аварии «Мерседес» вылетел на тротуар

В центре Рязани после аварии «Мерседес» вылетел на тротуар

В центре Рязани после аварии Mercedes вылетел на тротуар. ДТП произошло поздно вечером в субботу, 16 июня, сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Mercedes и Chevrolet столкнулись на пересечении улиц Ленина и Николодворянской.

«Мерседес «вылетел на перекресток, не уступив дорогу. В Шевроле находился ребенок», — уточнил автор снимков.

По его словам, пассажирку Mercedes увезли на скорой. Другой пользователь утверждает, что у женщины случилась истерика, она отказалась поехать с медиками.

Информация об аварии уточняется.

Фото из группы «Новости Рязани ВКонтакте»


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