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11:09, 15 июня 2019 406
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Суд отменил постановление рязанского правительства о запрете на застройку «Есенинской Руси» 1

Суд отменил постановление рязанского правительства о запрете на застройку «Есенинской Руси»

Рязанский областной суд отменил постановление регионального правительства о запрете на застройку «Есенинской Руси». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщили члены регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Градозащитники уточнили, что речь идет о постановлении, которое утверждает границы зон охраны Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в виде координат поворотных точек (№ 41 от 26.02.2019).

«Да, ведь цена вопроса свыше 100 млрд рублей! — возмущены градозащитники. — Такая именно рыночная стоимость земли, входящей в зону охраняемого природного ландшафта Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, на застройку которой покусились люди, потерявшие честь и совесть».

По их словам, «если решение пока еще судьи Милашовой Л.В. вступит в законную силу, могут последовать губительные последствия».

Члены общества также отмечают, что возбужденное в отношении архитектора Рыбновского района Колганова уголовное дело по статье 286 УК («Превышение должностных полномочий») с выявленными 150 эпизодами выдачи незаконных разрешений на строительство должны закрыть, а сотни отказов в выдаче разрешений на строительство пересмотреть.

«Коррумпированное руководство Рыбновского района окончательно изничтожит уникальный Есенинский природный ландшафт. Достопримечательное место „Есенинская Русь“ превратится в единый коттеджный поселок с одноименным названием», — заявляют активисты.

Напомним, в 2016 году президент потребовал ограничить использование лесов и установить градостроительный регламент в границах Константинова, чтобы сохранить «Есенинскую Русь». Путину отчитались об исполнении поручения.

Фото с сайта музея-заповедника Есенина


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