Суд отменил постановление рязанского правительства о запрете на застройку «Есенинской Руси»

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Рязанский областной суд отменил постановление регионального правительства о запрете на застройку «Есенинской Руси». Об этом на своей
Градозащитники уточнили, что речь идет о постановлении, которое утверждает границы зон охраны Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в виде координат поворотных точек (№ 41 от 26.02.2019).
«Да, ведь цена вопроса свыше 100 млрд рублей! — возмущены градозащитники. — Такая именно рыночная стоимость земли, входящей в зону охраняемого природного ландшафта Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, на застройку которой покусились люди, потерявшие честь и совесть».
По их словам, «если решение пока еще судьи Милашовой Л.В. вступит в законную силу, могут последовать губительные последствия».
Члены общества также отмечают, что возбужденное в отношении архитектора Рыбновского района Колганова уголовное дело по статье 286 УК («Превышение должностных полномочий») с выявленными 150 эпизодами выдачи незаконных разрешений на строительство должны закрыть, а сотни отказов в выдаче разрешений на строительство пересмотреть.
«Коррумпированное руководство Рыбновского района окончательно изничтожит уникальный Есенинский природный ландшафт. Достопримечательное место „Есенинская Русь“ превратится в единый коттеджный поселок с одноименным названием», — заявляют активисты.
Напомним, в 2016 году президент
Фото с
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