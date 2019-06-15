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Пожар в деревянном доме в центре Рязани сняли с высоты. Фотографии в редакцию RZN.info прислал читатель.
Деревянный двухэтажный дом на улице Право-Лыбедской
В МЧС уточнили, что обошлось без пострадавших.
Дом №36 около бизнес-центра «Капитал» расселили и планировали снести
Фото
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».