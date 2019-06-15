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12:39, 15 июня 2019 859
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Загоревшийся в центре Рязани деревянный дом планировали снести ради офисов и кафе

Загоревшийся в центре Рязани деревянный дом планировали снести ради офисов и кафе

Двухэтажный деревянный дом №36 на улице Право-Лыбедской расселили и планировали снести ради офисов и кафе. В субботу, 15 июня, около 12:00 он загорелся.

На месте работают несколько пожарных расчетов. Дорогу перекрыли полицейские.

Ранее мэрия утвердила проект планировки территории. По плану, там будут общественно-торговое здание разной этажности с мансардой (от 1 до 3 этажей). На подземных этажах хотят обустроить паркинг на 77 машино-мест.

На публичных слушаниях против проекта выступили представитель компании ООО «Русский капитал» — владелец участка по адресу улица Право-Лыбедская № 36-а, а также государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона.

Ведомство посчитало, что яркие цветовые решения фасадов перебьют объект культурного наследия регионального значения — дом №28 на улице Право-Лыбедской, где сейчас располагается Центр детского творчества «Феникс».


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