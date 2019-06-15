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В Рязани мусор начали собирать в подземные хранилища. О планах нового регионального оператора по обращению с отходами «Эко-Пронск» сообщила ГТРК «
Хранилище закапывают в землю на три метра. Оно может заменить семь контейнеров: вместимость такой емкости составляет более пяти тысяч «кубов».
Гендиректор «Эко-Пронска» Валерий Матюхин рассказал, что сейчас в области установлено более 12 тысяч подземных хранилищ и контейнеров. Еще две тысячи емкостей появятся в населенных пунктах, где пока не вывозят мусор.
Фото с сайта ГТРК «
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