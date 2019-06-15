Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:49, 15 июня 2019 255
 0    0

В Рязани католический священник засыпает ямы на дороге

В Рязани католический священник засыпает ямы на дороге

В Рязани католический священник засыпает ямы на дороге. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Отец Йозеф складывает куски старого асфальта и насыпает песок в большие ямы. Также он делает стоки для дождевой воды.

Мужчина «помогает дорожникам» каждый год.

«Это для меня как спорт, — говорит он, поясняя, что 13 лет работал врачом. — Я знаю, что движение — это жизнь, только вместо того, чтобы штангу поднимать, я лучше полезное дело сделаю и при этом сохраню здоровье».

Фото с сайта ГТРК «Ока»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 3

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 21 087
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
8:54, 13 июня 2019 20 060
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 19 412
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
10:47, 2 июня 2019 12 643
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 469
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум