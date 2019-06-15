RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани католический священник засыпает ямы на дороге. Об этом сообщает ГТРК «
Отец Йозеф складывает куски старого асфальта и насыпает песок в большие ямы. Также он делает стоки для дождевой воды.
Мужчина «помогает дорожникам» каждый год.
«Это для меня как спорт, — говорит он, поясняя, что 13 лет работал врачом. — Я знаю, что движение — это жизнь, только вместо того, чтобы штангу поднимать, я лучше полезное дело сделаю и при этом сохраню здоровье».
Фото с сайта ГТРК «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Житель Ряжска разбил окно и украл из дома газовую колонку и сахар
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.