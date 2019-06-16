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Рязанец на «четырнадцатой» попал в серьезное ДТП в Саратовской области, пишет «
Авария произошла в районе села Кологривовка. Там столкнулись «ВАЗ-2111» и «ВАЗ-2114». После этого одна из машин опрокинулась в кювет.
По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали шесть человек.
Водитель «ВАЗ-2111» получил легкие ушибы и ссадины.
В «четырнадцатой» тяжелые травмы и переломы получили 72-летний мужчина, мальчик и девочка девяти лет, а также две женщины.
Детей доставят в детскую областную клиническую больницу. Остальные от госпитализации отказались.
На месте работали спасатели центрально-поисковой областной службы спасения. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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