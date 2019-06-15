В центре Рязани загорелся двухэтажный деревянный дом

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В субботу, 15 июня, в центре Рязани загорелся деревянный дом. Пожар на улице Право-Лыбедской начался около 12:00.
Загорелся дом около бизнес-центра «Капитал». На месте работают несколько пожарных расчетов. Дорогу перекрыли полицейские.
Виден открытый огонь, слышны громкие звуки трескающегося шифера. Над бизнес-центром поднялся высокий столб черного дыма.
На улице собралась толпа прохожих.
В МЧС
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