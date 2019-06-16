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16:16, 16 июня 2019 99
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Быков заявил о паузе в создании фильмов на острые социальные темы на премьере «Сторожа»

Быков заявил о паузе в создании фильмов на острые социальные темы на премьере «Сторожа»

Режиссер Юрий Быков на премьере фильм «Сторож», которая состоялась на российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, заявил, что сделает паузу в создании кинокартин на острые социальные темы, касающиеся политики, и сосредоточиться на других историях, передает ТАСС.

«Я устал от политики, она меня окончательно измучила. Надеюсь, потом еще будут высказывания на эту тему, но все мои попытки, мои недочеты меня окончательно измучили. Хочется сделать паузу в этом противопоставлении себя системе и в будущем попробовать работать над другими историями», — отметил он.

Образцами для себя Быков назвал фильм Кантемира Балагова «Дылда», который был показан вне конкурса на «Кинотавре», и сериал HBO «Чернобыль».

Фильм «Сторож», который выйдет в прокат как в кинотеатрах, так и на онлайн-платформах, не касается политики.

Отметим, что съемки прошли в Солотче. RZN.info удалось посетить площадку и пообщаться с участниками проекта.


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