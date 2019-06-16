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В воскресенье, 16 июня, из-за аварии на Северной окружной образовалась крупная пробка. Фотографии опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ДТП произошло на выезде из Канищева.
Скорость потока на данном участке не превышает пяти километров в час. Затор образовался в сторону центра города.
По словам очевидцев, столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2114. На месте работают реанимация и полицейские.
Обстоятельства выясняются.
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