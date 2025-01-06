Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году

2024 год в Рязанской области запомнился необычными погодными явлениями, которые оставили свой след в жизни региона. Природа напоминала людям о своей непредсказуемости. Редакция РЗН. инфо собрала, самые «яркие» наваждения ушедшего года.

2024 год в Рязанской области запомнился необычными погодными явлениями, которые оставили свой след в жизни региона. Природа напоминала людям о своей непредсказуемости. Редакция РЗН. инфо собрала, самые «яркие» наваждения ушедшего года.

Аномальные осадки

Начался 2024 год с того, что жители Рязанской области оказались «отрезаны от цивилизации» из-за обильных осадков.

3 января в Захаровском районе водители боролись с природой недалеко от села Федоровское. Машины вытягивали из «снежных зыбучих песков» с помощью буксировочных тросов.

По словам властей, дороги в поселки и деревни в Милославском, Скопинском, Сапожковском, Сараевском и Ухоловском районах замело. Высота снежных заносов местами составляла более одного метра".

Разлив Оки и сап-заплывы

В начале апреля в Рязанскую область пришла «большая вода». В прошедшем году в Рязани ожидался один из самых значительных паводков за последние сто лет. Для таких прогнозов были три основания: во-первых, за зиму выпало впечатляющее количество снега; во-вторых, его высокая плотность предвещала большое количество воды при таянии; и, наконец, резкое потепление, которое рязанский гидрометцентр предсказывал на апрель.

25 марта уровень воды в Оке составил 33 сантиметра относительно нулевой отметки. 26 марта он поднялся до 50 сантиметров, 29 марта — до 129 сантиметров, а 1 апреля уже достиг 3 метров 80 сантиметров. В черте Рязани общий уровень воды от нулевой отметки в 2024 году составлял 593 сантиметра.

7 апреля «большой водой» затопило Окский проезд. На время половодья проезд перекрыли. Позже рязанцы сообщили, что деревянный настилы, установленные в рамках благоустройства пляжа на Ореховом озере в 2023, уплыли.

Позже мэрия сообщила, что контролирует перемещения деревянных настилов, уплывших на Ореховом озере. Те перемещались «ограниченно», их заблаговременно привязали.

Тем временем, вода дошла до недавно обновленного Торгового городка. Из-за воды, временно там закрыли МФЦ.

Вода продолжала подходить: около павильона «Районы» воды было по щиколотку. Также подтопило павильон «Мещера». Помимо этого, вода с Окского проезда подтопила фонтан. На информационный стенд около павильона «Районы» положили камни, чтобы тот «не уплыл».

9 апреля разлив полностью затопил парковку рязанского Лесопарка. После этого горожане начали готовиться к массовому заплыву по местному морю.

13 апреля зафиксировали рекорд Гиннеса: рязанцы совершили сплав на самой длинной модульной байдарке «Старт» — 51 метр. В заплыве участвовали 35 человек, среди них два ребенка.

После в Лесопарке начали массовый сап-заплыв. Его участниками стали более 500 человек из десяти регионов России.

Любители рыбалки развлекали себя другими способами во время половодья. Так, в домах за «Глобусом» в нескольких метров от детской площадки, люди рыбачили на затопленном поле.

Полчища мошек

В конце мая рязанские соцсети наполнились возмущениями жителей и рассказами про полчища мошек. Например, администрация Ермишинского района публиковала съемку только из машины — на свежем воздухе находиться было невозможно, там летал рой неизвестных насекомых.

Как сообщал Роспотребнадзор, насекомые могли переносить несколько видов лихорадки, дирофиляриоз и туляремию.

В период нашествия насекомых в регионе природные очаги этой болезни фиксировали в Старожиловском, Спасском, Михайловском, Рыбновском, Ухоловском районах.

Как рассказала эксперт Виолетта Черная, на нашествие могли повлиять два фактора. Первый — резкое потепление. Второй — обильное весеннее половодье. Ведь на подтопленных участках создавались все условия для размножения насекомых и выживания их личинок.

А вот животные в Окском заповеднике спасались измазываясь в грязи, чтобы насекомые не сосали кровь.

Как и рассказывали эксперты, пиковая численность мелких кровососущих продлилась три недели.

Шелкопряд

Уже третий год подряд в теплый период в регионе непарный шелкопряд атакует зеленые насаждения.

Несмотря на обработку от вредителей, с потеплением появлялось больше сообщений о голых деревьях.

Например, в Рязани шелкопряд объел листья лип и тополей, а в Солотче засняли личинки на листьях.

Уже осенью специалисты центра защиты леса спрогнозировали, что в 2025 году шелкопряд объест 25% деревьев на площади 3 200 га. В 2023 году очаг распространения насекомых был пиковым — 94 тысячи га. Как отметили эксперты, в 2025 году ничего подобного уже не будет.

Вот только от массового нашествия шелкопряда в 2024 году спас неожиданный майский снег.

Снег в мае

После рекордно теплого апреля — температура поднималась до +27 градусов, погода порадовала рязанцев неожиданным снегом в мае.

В ночь на 4 мая зарегистрировали исторический минимум — температура составила -3,1 градуса. Как объясняли похолодание синоптики, в Рязанскую область проник холод из Арктики. Циклоны приходили с севера и несли влажную, довольно холодную воздушную массу.

А уже 7 мая в Рязанской области пошел снег.

Режим ЧС из-за пожаров

Теплый сентябрь не только радовал горожан практически летней погодой, но и привел засухе и лесным пожарам.

Рязанская область стала второй в ЦФО по площади лесных пожаров в 2024 году. По данным «Авиалесоохраны» в регионе горели 489,72 га леса.

29 сентября стало известно, что в селе Воскресеновка Спасского района сгорело 10 домов.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетал в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров.

Режим ЧС вводили в Спасском районе в селах Воскресеновка и Ижевское. Кроме того, сложная обстановка сохранялась в Шиловском и Рязанском районах.

Губернатор Павел Малков, оценивая пожароопасный сезон в Рязанской области сказал: «Еще пару недель засухи, и последствия пожаров могли быть серьезнее». Причиной возгораний стали неосторожное обращение с огнем и ненадлежащее содержание территорий — то есть сухую траву на некоторых участках не убирали.

Шарлатаны, экстрасенсы и астрологи уверяли, что 2024 год станет «годом кармы». Якобы многим придется столкнуться с результатами своих действий и выборов, сделанных в прошлом. Когда рязанцы провинились так, что на них обрушились подобные явления — неизвестно.