В рязанском Лесопарке прошел сплав на самой большой байдарке в России

Пластиковая модульная байдарка «Старт» производится в Рязани. Ее длина — 51 метр.

В рязанском Лесопарке в субботу, 13 апреля, совершили сплав на самой большой байдарке в стране. Так оценивают размеры плавсредства организаторы мероприятия — Агентство развития туризма Рязанской области.

Пластиковая модульная байдарка «Старт» производится в Рязани. Ее длина — 51 метр. По словам организаторов, подтверждающие рекорд документы из Книги рекордов Гиннесса придут позже.

В заплыве по Лесопарку участвовали 35 человек, среди них два ребенка. Инструкторы объяснили участникам правила безопасности и управления веслами на воде.

«На носу будет сидеть человек с флагом. Если флаг подняли вверх, гребем, как хотим, если флаг опустили, не гребем, если флаг перевернули, то мы, друзья, „табаним“. Знаете, что такое табанить? Табанить — это грести в обратную сторону, а то врежемся», — объяснил инструктор перед началом заплыва.

Рязанцы пошутили, что если байдарка утонет или перевернется, то в Лесопарке не глубоко и можно пойти пешком.

Все участники успешно приплыли к понтону на затопленной парковке Лесопарка. Зрители встретили их аплодисментами.