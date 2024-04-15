В Рязани проведут обработку от непарного шелкопряда
К проблеме подключились волонтеры и неравнодушные жители.
В Рязани проведут обработку от непарного шелкопряда. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
В понедельник, 15 апреля, на борьбу с кладками вредителя соберутся студенты, работники администрации и заинтересованные рязанцы. Работы пройдут на улице Березовой и в других пространствах.
В черте города использование токсичных химических препаратов запрещено, поэтому очаги насекомого удаляют механическим способом.
Напомним, осенью 2023 года леса Рязанской области значительно пострадали от гусениц непарного шелкопряда.