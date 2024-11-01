«Рослесозащита»: численность шелкопряда в Рязанской области резко снизилась

Специалисты центра защиты леса спрогнозировали, что в 2025 году шелкопряд объест 25% деревьев на площади 3 200 га. В 2023 году очаг распространения насекомых был пиковым — 94 тысячи га.

Директор рязанского филиала ФБУ «Рослесозащиты» Галина Кононова заявила, что численность непарного шелкопряда в регионе резко снизилась. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ГТРК «Ока».

По ее словам, специалисты центра защиты леса спрогнозировали, что в 2025 году шелкопряд объест 25% деревьев на площади 3 200 га. В 2023 году очаг распространения насекомых был пиковым — 94 тысячи га.

«Вспышка практически закончилась, площадь распространения сейчас стала маленькая. Мы полагаем, что глобальных объеданий в 2025 году не будет», — заключила Кононова.

По словам Галины Кононовой, специалисты наблюдают минимальное ослабление у деревьев в Рязанской области. Однако глобально на жизнь леса непарный шелкопряд негативно не повлиял.

Как рассказала директор, резкое снижение численности насекомых — особенность непарного шелкопряда. Его численность и распространение медленно растет, а потом количество особей резко снижается. Галина Кононова отметила, что на это могли повлиять поздние весенние заморозки, увеличение численности естественных «врагов» шелкопряда, а также обработки минприроды.

Напомним, летом 2023 года рязанцы рассказывали о нашествии непарного шелкопряда. А экологи выражали обеспокоенность из-за бездействия профильных ведомств при нашествии насекомых.

Весной 2024 года Рязани снимали личинки шелкопряда. Летом личинки падали на головы прохожим с деревьев.

В рязанском минприроды рассказывали РЗН. Инфо, как будут бороться с непарным шелкопрядом.

В качестве инсектицида планировали применять биологический препарат с действующим веществом Bacillus thuringiensis, var Kurstaki или аналогичный биологический препарат, разрешенный к применению на территории Российской Федерации.