В Торговом городке подтопило еще два павильона и фонтан

Несмотря на это, ремонтные работы в здании продолжаются.

В Торговом городке подтопило павильоны «Мещера» и «Районы». Это выяснил корреспондент РЗН. Инфо, во вторник, 9 апреля.

Около павильона «Районы» воды по щиколотку. Несмотря на это, ремонтные работы в здании продолжаются. Согласно сайту Торгового городка в павильоне планируют открыть Музей кофе и кофейню «BRAVOS». Также подтопило павильон «Мещера». Там будет гастро-бар «Поэт». Помимо этого, вода с Окского проезда подтопила фонтан.

На информационный стенд около павильона «Районы» положили камни, чтобы тот «не уплыл».

Напомним, 7-8 апреля стало известно, что Торговый городок подтопило.