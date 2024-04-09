У рязанского Лесопарка затопило парковку

Место у парковки вместо машин заняли сапы. Сейчас их предлагают в аренду всем желающим поплавать по затопленному Лесопарку.

У рязанского лесопарка полностью затопило парковку. Корреспондент РЗН. инфо сделал фотографии разлива у Окского проезда и Лесопарка во вторник, 9 апреля.

Место у парковки вместо машин заняли сапы. Сейчас их предлагают в аренду всем желающим поплавать по затопленному Лесопарку.

Напомним, уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся еще на 10 сантиметров.