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Малков: еще пару недель засухи, и последствия пожаров могли быть серьезнее
Напомним, Рязанская область стала второй в ЦФО по площади лесных пожаров в 2024 году.

Губернатор Павел Малков прокомментировал прошедший в Рязанской области пожароопасный сезон. Оценку он дал во вторник, 29 октября, на очередном заседании регправительства.

По словам губернатора, Рязанская область прошла пожароопасный сезон «нормально», но в сентябре «были на грани».

«Еще пару недель засухи, и последствия могли быть более серьезные. Были потери по строениям, но большего удалось не допустить», — отметил Павел Малков.

Как он рассказал, основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем и ненадлежащее содержание территорий. Он поручил подготовить анализ по районам области, учесть ошибки и провести совещание с конкретными замечаниями.

«Начинаем готовиться к следующему пожароопасному сезону уже сейчас», — заключил Малков.

Напомним, Рязанская область стала второй в ЦФО по площади лесных пожаров в 2024 году.

В конце сентября режим ЧС ввели в Спасском районе из-за угрозы жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское. Кроме того, сложная обстановка по пожарам была в Шиловском и Рязанском районах.