Рязанский эколог объяснила нашествие мошек в регионе

«Жителям надо потерпеть, использовать репелленты», — сказала эколог, добавив, что ситуация стабилизируется.

Эксперт-эколог Российского экологического области и НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма», федеральный эксперт Виолетта Черная объяснила корреспонденту РЗН. инфо атаку мошек в Рязанской области.

По ее словам, на нашествие могли повлиять два фактора. Первый — резкое потепление. Второй — обильное весеннее половодье в Рязанской области. На затопленных участках создаются благоприятные условия для размножения насекомых и выживания их личинок.

Виолетта Черная заявила, что рязанцам не стоит беспокоиться по поводу нашествия мошек, потому что это нормальное явление для природы.

«Жителям надо потерпеть, использовать репелленты», — сказала эколог, добавив, что ситуация стабилизируется.

Напомним, в Рязанской области засняли полчища мошек.