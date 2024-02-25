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Жители Рязанской области оказались «отрезаны от цивилизации» из-за снегопада
По словам рязанца, выходные «стали кошмаром для жителей и их родственников».

Жители Рязанской области оказались «отрезаны от цивилизации» из-за снегопада. Пост опубликовали во «ВКонтакте» в группе «Типичная Рязань».

«Трасса „Ухолово — Александро-Невский“ не чищена от слова совсем», — говорится в сообщении.

По словам автора поста, выходные «стали кошмаром для жителей и их родственников».

«Поселок Смолеевка и деревня Сухарево отрезаны от цивилизации», — написали в публикации, добавив, что в деревне Сухарево нет газа и магазина.

«Дети, взрослые и пожилые находятся в данный момент в отчаянии. Снег на дороге достиг критического уровня — два-три метра высотой. Автолавка не привозит продукты уже более недели. Люди голодают!!! И я уже молчу про то, что скорая помощь тоже не сможет туда пробраться. Местные органы управления относятся к данной ситуации „сквозь рукава“! Очень прошу обратить внимание на этот беспредел!», — заключили в посте.

Ранее на дороге «Кораблино-Скопин» встали машины из-за выпавшего снега. Кроме того, дорогу замело на трассе «Ряжск-Ухолово». Читатели РЗН. Инфо прислали видео с места.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Типичная Рязань»