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Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся еще на 10 сантиметров
Общий уровень воды от нулевой отметки составляет 593 см.

Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся еще на 10 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным на вторник, 9 апреля, вода в Оке в черте Рязани поднялась еще на 10 см. Общий уровень воды от нулевой отметки составляет 593 см.

Также в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 27 см и составляет 615 см. В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 21 см и составляет 498 см. В Мокше у Кадома уровень воды повысился на 2 см и составляет 639 см. В Проне у населенного пункта Быково уровень воды поднялся на 11 см и составляет 333 см.

У села Троица уровень воды в Ранове понизился на 21 см и составляет 656 см. У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 5 см и составляет 156 см.