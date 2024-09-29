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В селе Воскресеновка сгорело 10 домов, к тушению хотят привлечь авиацию МЧС РФ
Уничтожено три дома сезонного проживания и семь нежилых домов.

В селе Воскресеновка Спасского района сгорело 10 домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, на данный момент из-за пожара пожара в селе Воскресеновка уничтожено три дома сезонного проживания и семь нежилых домов.

Отмечается, что сильный ветер и жаркая погода стали причиной быстрого распространения природных пожаров в Спасском районе.

«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское», — говорится в сообщении ведомства.

К ликвидации пожара привлекали 87 человек личного состава, 33 единицы техники (в том числе от МЧС России по Рязанской области 35 человек 11 единиц техники).

Как уточнили в ведомстве, сейчас рассматривается возможность привлечения авиации МЧС России.

Напомним, очевидцы сообщали РЗН. инфо, что в Спасском районе огонь «окружил» шесть населенных пунктов. Жители писали, что начали гореть дома. Видео с места происшествия можно посмотреть тут и тут.

Позже стало известно, что вертолет Ми-8 МЧС РФ вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров.