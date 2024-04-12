Рязанская мэрия сообщила, что контролирует перемещения деревянных настилов на Ореховом озере

Как отметили в ведомстве, настилы, которые установили летом 2023 года, до половодья закрепили в нескольких местах.

Рязанская мэрия сообщила редакции РЗН. инфо о том, что контролирует перемещения деревянных настилов, уплывших на Ореховом озере.

Как отметили в ведомстве, настилы, которые установили летом 2023 года, до половодья закрепили в нескольких местах.

«На текущий момент деревянные настилы находятся на поверхности воды и ограниченно перемещаются. Ситуация контролируется городскими службами», — заключили в мэрии.

Напомним, в Рязани унесло деревянные настилы с пляжа у Орешка.