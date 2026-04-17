В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль

Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История кота-убийцы». Премьера постановки по книге Энн Файн состоится 17 апреля, журналист РЗН. Инфо побывала на предпремьерном показе. На афише — маркировка 6+, но за этим сухим возрастным ограничением скрывается история, которая работает на нескольких уровнях одновременно. Для детей — это динамичная, смешная, местами даже озорная хроника кошачьих проделок. Для взрослых — тонкая, ироничная притча о том, как трудно любить по-настоящему, не требуя идеальности, не пытаясь переделать, принимая другого таким, какой он есть.

«Ой, да ладно, я вас умоляю! Да, я убил птицу. Ой, ладно, ладно. Может, и не стоило приносить ее в дом и укладывать на ковре. Может, на нем и в самом деле теперь останутся пятна…» — с такой обезоруживающей откровенности, с интонацией провинившегося, но вовсе не раскаивающегося хулигана, представляется перед зрителями кот Таффи (Андрей Блажилин).

Режиссер-постановщик Светлана Кузянина обратилась к бестселлеру британской писательницы Энн Файн не случайно.

«Дневник кота-убийцы» — это не сказка и не традиционная пьеса, а современная литература, живая, дерзкая, наполненная сарказмом и самоиронией.

«У меня есть дети, и эту книгу я проверила на двух своих — они остались в восторге. — поделилась режиссер. — Когда возникла идея поставить детский семейный спектакль, я не сомневалась, что именно хочу. Это риск, конечно: материал провокационный, тебя просто не с чем будет сравнивать. С одной стороны — круто, с другой — страшно.

Но когда читала книгу, я подумала: главный герой Таффи — это же прототип ребенка в семье. Мы очень его любим, но как часто негодуем, раздражаемся, бываем нетерпимы. Я хотела, чтобы мы, не морализируя и не давя, посмотрели, как порой смешно выглядим в этом раздражении».

Повествование в спектакле ведется от лица кота. Таффи в блестящем исполнении Андрея Блажилина — не просто персонаж, а полноценный рассказчик, который то доверительно шепчет зрителям, то возмущенно фыркает, то снисходительно наблюдает за суетой «своих» людей.

«Жалобы, жалобы, жалобы, жалобы. Не пойму, зачем было заводить кота, если без конца жаловаться?» — обращается кот прямо в зал.

Инсценировку для сцены подготовил Максим Ларин, и ему удалось сохранить дух оригинала: лаконичные, емкие диалоги, стремительный ритм, ощущение, что перед тобой не постановка по книге, а сама жизнь, подсмотренная в замочную скважину.

Пространство спектакля вдохновлено атмосферой 1960-х: лаконичный, но выразительный сценографический рисунок, живые ритмы, которые создают музыкальный руководитель Виталий Шишпанов и саунд-дизайнер Дмитрий Бачинский.

Кстати, весь спектакль сопровождают песни The Beatles. Какая еще группа так плотно и прочно ассоциируется с Англией? Решение точное, стильное, работающее на атмосферу. Let It Be, Help, Yesterday, Come Together, Twist and Shout — эти мелодии становятся не просто фоном, а полноценными участниками действия, подчеркивая то иронию, то нежность, то драматизм ситуаций.

В центре истории — семья: отец Джордж в исполнении Никиты Москового-Руссо, мама (Мария Конониренко) и маленькая хозяйка шкодливого кота Элли (Дарья Егорова). Каждый из них — узнаваемый типаж, но без карикатурности.

«Глядите, что натворил этот здоровый, жирный, тупой, надоедливый, идиотский, неприятный во всех отношениях, злобный, опасный паразит!» — восклицает отец, и в этом взрыве эмоций — не злоба, а бессилие человека, который любит, но не понимает.

Мама, доведенная до отчаяния кошачьими выходками, осваивает дыхательные практики. А Элли… Элли любит Таффи без условий. Она плакала, когда кот съел птичку, прижималась к нему, как к подушке, но прощала все. И в этой детской безусловной любви — главный ответ на вопрос, который спектакль задает зрителям: а как любим мы?

Особенно удался режиссеру эпизод в ветеринарной клинике. Практически каждый хозяин кошки знает, как это бывает: и кот в панике, и хозяин в стрессе, и врач меж двух огней. На сцене это безобразие под названием «поход к ветеринару» превращается в мини-корриду: Таффи, словно разъяренный бык, пытается вырваться, а его усмиряют с комичной серьезностью. Зал хохотал.

Кстати, день рождения у кота Таффи — 31 октября, Хэллоуин.

«Когда еще могло родиться это животное? В Хэллоуин оживает вся нечисть», — резонно замечает отец семейства.

И в этой шутке — тоже доля правды. Таффи — существо пограничное, он живет между мирами — между дикой природой и домашним уютом, между инстинктом и привязанностью, между желанием быть свободным и потребностью в тепле.

Родители могут опасаться, что дети не считают иронию и сарказм, которыми пронизан текст. Да, в спектакле есть «взрослые шутки», но иронии для детей здесь даже больше — многие узнают себя в реакциях Элли, в недоумении Таффи, в попытках родителей «все исправить».

«Мои дети очень смеялись, когда читали эту книгу. Материал проверен. Это риск, но оправданный», — сказала режиссер.

«История кота-убийцы» — это спектакль-зеркало. Он дает возможность с легкой, доброжелательной иронией посмотреть на себя со стороны: увидеть, как мы порой бываем смешны в своих эмоциональных всплесках из-за мелочей, как трудно нам бывает разглядеть любовь за грудой разбитых безделушек и испорченных вещей.

Тема терпения, терпимости и взаимопонимания звучит здесь особенно важно — не в лоб, не назидательно, а через ситуацию, через характеры, через юмор.

Спектакль Рязанского театра драмы может напомнить семьям, что любовь часто принимает причудливые формы. Она в том, чтобы, вздохнув, вытереть с ковра следы кошачьих лап. В том, чтобы, поругав, все равно почесать за ушком.

Длительность — около часа с одним антрактом. Формат — идеальный для семейного похода в театр: дети не устанут, взрослые не заскучают. А после — будет о чем поговорить за ужином. Может, даже о том, кто в вашей семье больше похож на Таффи. И кто — на тех, кто его любит, несмотря ни на что.

Фото: Рязанский театр драмы/Евгения Сосулина

