Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»

Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен основывают свою знаменитую компанию. СССР празднует 30-летие Великой Победы и запускает первые искусственные спутники Венеры с космодрома Байконур. А под Рязанью открывается единственная на тот момент станция технического обслуживания автомобилей «Жигули», из которой в дальнейшем выросла компания «Регион 62», ставшая настоящим областным брендом.

История в полвека

«Рязоблавтотехобслуживание» — этим сложносочиненным словом (в «советском стиле») именовалась компания «Регион 62» на заре своей истории, которая началась 51 год назад в Рязани на Куйбышевском шоссе. Тогда фирма занималась техническим обслуживанием одного из самых распространенных в Союзе автомобилей — ВАЗ-2101, он же — «Жигули», в народе — «копейка».

С этой легендарной машины началась летопись «АвтоВАЗа», а с автомастерской по ее ремонту и обслуживанию — группы компаний «Регион 62». Помимо СТО на Куйбышевском шоссе, в «Рязоблавтотехобслуживание» входили станции на улице Островского, в Шацке и Скопине. Сегодня история автодилера крепко переплетена с жизнью нескольких поколений рязанцев.

«Я пришел работать в „Регион 62“ в 1986 году, тогда это была станция по обслуживанию автомобилей. При этом знаком с компанией был с самого детства — еще 1978 году мой отец ремонтировал здесь свою машину. На месте здания, где сейчас у нас находится дилерский центр УАЗ, был производственный цех со смотровыми ямами и малярно-кузовное производство», — вспоминает сотрудник ФИ «Региона 62», который в этом году отметит 40-летие своей работы в компании.

Автопредприятие смогло пережить эпоху застоя, годы перестройки, «лихие девяностые», непростые нулевые. При этом не просто «оставалось на плаву», а крепло и развивалось.

Первая в Рязани

Современная история компании «Регион 62» началась в 2003 году — на тот момент она носила имя «Автофан». Фирма стала первым официальным дилером российского «АвтоВАЗа». Вместе со значимым статусом она обрела сотни постоянных клиентов — за новенькими «Ладами» приезжали со всей Рязанской области и из соседних регионов.

Название, которое сегодня известно каждому рязанцу, группа компаний получила в 2007 году. К 2017 году у «Региона 62» появилось еще четыре здания, в которых работали дилерские центры по продаже и обслуживанию автомобилей следующих марок: Лада, Шевроле, Кадиллак, Сааб, Хаммер, Опель, Лифан, Санг Йонг, УАЗ, Дэу, Хонда, Хёндэ, Форд.

Знаковым для компании стал 2018 год. Тогда «Регион 62» вошел в группу компаний «Автоимпорт», открылись дилерства Равон, ГАЗ, ИВЕКО.

Терминатор и Дмитрий Нагиев

2019 год — стремительно растущая семья «Региона 62» пополняется дилерским центром Мицубиси. Официальное открытие салона состоялось 23 ноября. Несмотря на глубокую осень, день выдался ярким и солнечным, а мероприятие стало для компании и ее гостей настоящим событием.

Для посетителей нового автосалона провели экскурсию, многие решились пройти тест-драйв — испытать представленные модели «в деле». Вишенкой на торте стала развлекательная программа от Ивана Ганта — официального двойника Дмитрия Нагиева, известного любителя крутых внедорожников.

Также гостям продемонстрировали необычный автомобиль с изображением красноглазого киборга на капоте — Паджеро Спорт, выпущенный по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы». Это лимитированная серия любимого многими россиянами внедорожника Паджеро Спорт, выполненная исключительно в черном цвете и обладающая нереальным шармом.

На тот момент «Регион 62» уже имел большой опыт работы с японскими брендами. Сотрудники и покупатели отмечали качество и комфортабельность автомобилей. И решение добавить в свой портфель еще одну японскую марку, представленную надежными кроссоверами и внедорожниками, максимально адаптированными для российских дорог, стало стратегическим.

Стоит добавить, что в дилерском центре Мицубиси также открыли ремонтную зону площадью почти 600 квадратных метров, способную обслуживать порядка 850 автомобилей в месяц. Цех оснастили самым современным оборудованием, например, автоматическим аппаратом для замены охлаждающей жидкости, какого не было ни у одного бренда. Все это позволило покупателям проходить обслуживание авто в географически удобном месте и в максимально короткие сроки.

В лидерах продаж

2020 год вошел в мировую историю как год пандемии и локдаунов. Но «Региону 62» это не помешало расти, развиваться и открывать рязанцам новые горизонты. Так, компания стала представителем марки, которая от года к году демонстрировала прорывной рост продаж, регулярно занимала первые позиции различных рейтингов и получала престижные премии за надежность, безопасность, эксплуатационные характеристики и дизайн. Речь о китайской марке Чери.

Сам автодилер не отставал от известного бренда и демонстрировал грандиозные успехи. В 2021 центр Чери наградили дипломом Правительства Рязанской области «Лидер доверия» в номинации «Продажа автомобилей, запасных частей и сервисное обслуживание». Также он регулярно занимал призовые места по продажам и обслуживанию в ежемесячных рейтингах Центрального федерального округа, а в 2025 году вошел в топ-10 дилеров среди 214 центров России — «Регион 62» набрал 971 балл и занял 9 место. При составлении рейтинга учитывались показатели оборота и выполнения планов, качество обслуживания, уровень удовлетворенности клиентов, работа маркетинга.

Популярность рязанского дилера Чери подтверждают и цифры продаж — за пять лет компанию выбрали более 3100 клиентов. Сейчас в салоне представлен весь модельный ряд китайского бренда: Тигго 4, Тигго 7 Л, Тигго 9, Тигго 8 Про Макс, Арризо 8, а также весь модельный ряд Тенет: T4, T7, T8.

«Регион 62» = качество и надёжность

Сегодня название «Регион 62» стало настоящим брендом. Для многих рязанцев и жителей соседних регионов это территория качества, надежности и безупречного сервиса. И не удивительно, что с каждым годом всё больше покупателей выбирают дилерские центры на базе «Региона 62».

Компания представляет автосалоны брендов: Хёндэ, Мицубиси, ИВЕКО, Чери, Тенет, Джак, Солярис, Хонда, УАЗ, ГАЗ. Ассортимент автомобилей, как говорится, на любой вкус и кошелёк. Также автодилер предлагает услуги трейд-ин, кредитования и страхования.

У каждого автосалона есть официальный сервисный центр, оснащенный современным оборудованием — выполнить можно как стандартные, так и более сложные диагностические и ремонтные операции вплоть до капитального ремонта двигателя и трансмиссии. Это позволяет собственникам без лишних «заморочек» проходить техническое, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

По желанию клиента специалисты могут установить и различные «плюшки» — дополнительное оборудование и аксессуары, например, сигнализацию, парктроники, музыкальную аппаратуру.

Кроме того, у «Региона 62» есть мульти-бредовый сервис и кузовной цех. Здесь можно обслужить авто любой марки и выполнить качественный кузовной ремонт. Доставить машину из любой точки Рязанской области в сервис — не проблема, у компании есть собственные эвакуаторы.

