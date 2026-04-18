Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне

В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Рязанское море». Из-за резкого спада уровня воды в Оке мероприятие, запланированное к проведению в затопленном Лесопарке, перенесли на Борковской затон. Журналист РЗН. Инфо была на месте событий и побеседовала с участниками и организаторами фестиваля. «Ежегодно весной, когда реки Ока и Трубеж выходят из берегов, в регионе появляется уникальное природное явление — так называемое Рязанское море», — написано на сайте фестиваля.

Вода заливает пойменные территории, включая зону Лесопарка, но в этом году гидрологическая обстановка сложилась иначе. Организаторы заранее предусмотрели такой сценарий. Как пояснили в оргкомитете, они отслеживали уровень воды и, увидев, что она отступила от ворот Лесопарка, активировали запасной план. Точку старта перенесли в район Борковского затона — оттуда и началось покорение водной стихии.

На участие в фестивале поступило около 1200 заявок.

Субботнее утро началось с регистрации команд на квест-заплыв. Восемь коллективов от разных организаций соревновались в ловкости, скорости и смекалке, выполняя задания на специальных точках.

Перед стартом спортсмены размялись под руководством фитнес-тренеров. Победители получили награды, но, как отметили на организаторы, главный итог — это новые знакомства и эмоции, которые останутся надолго.

Массовый заплыв стартовал после обязательного инструктажа по безопасности. Все участники были в спасательных жилетах, на воде дежурили сотрудники МЧС.

Новичкам организаторы советовали не торопиться вставать на сап в полный рост: «Чем ниже центр тяжести, тем устойчивее вы на воде».

На берегу гостей ждала насыщенная программа — зажигательная зарядка, концерт, фотозоны и развлечения для всех возрастов.

Для комфорта гостей оборудовали теплые раздевалки, туалеты, пункт проката снаряжения.

Особое внимание уделили гастрономической части фестиваля. Фудтраки бренда «Резиденция вкуса» предлагали блюда от шефа. Гастробренд «Станция» угощал шашлыками, хот-догами, шаурмой и блинчиками. Отдельный восторг вызвали вишневые пирожки с чаем.

Участники приехали не только из Рязани. Девушки из Тулы — Дарья и Полина, нарядившиеся в пирата и клоуна, узнали о фестивале в соцсетях.

«Хотели поплавать в Лесопарке, но погода внесла коррективы. Зато здесь тоже здорово — обязательно вернемся», — поделились они.

Мужчина, тоже туляк, отметил спокойную и комфортную воду и пообещал приехать снова.

Рязанки Мария и ее подруга Александра, для одной из которых это был лишь второй опыт на сапе, признались, что раньше даже не слышали о фестивале, но теперь планируют стать его постоянными гостями. Они плыли на одном сапе и надеются, что в следующем году вода поднимется достаточно, чтобы проложить маршрут через затопленный Лесопарк.

Также на фестивале зарегистрировали брак. Выездную регистрацию провел амбассадор премии креативных индустрий «Сервис-ЗАГС» прямо на пристани Борковского затона.

Новоиспеченные супруги Андрей и Мария рассказали, что выбрали эту локацию из-за красоты весенней природы и мечты о свадьбе на свежем воздухе. В качестве подарка от партнеров они получили сертификаты, а в свадебное путешествие планируют отправиться по горам России.

«У нас лучшая страна. Мы хотим ее увидеть», — сказала Мария.

Пара познакомилась четыре года назад в деревне. Перед предложением Андрей завязал невесте глаза и привез её на локацию неподалеку от Борковского затона. Когда она открыла глаза, перед ней были цветы и шампанское.

Директор центра развития креативных индустрий Евгений Кириченко рассказал журналистам, что фестиваль «Рязанское море» проводится во второй раз. В 2024 году все прошло успешно, в 2025 помешало отсутствие разлива, а в этом году погода потребовала смены площадки. По его словам, формат на Борковском затоне получился не хуже, а в чём-то даже интереснее — благодаря насыщенной программе и высокому отклику аудитории.

В 2026 году организаторы решили разделить заплыв на квестовый и массовый. Это нововведение призвано усилить командный дух и тимбилдинг-составляющую. Кириченко также отметил рост интереса к тематическим костюмам. На воде можно было увидеть джедая с развевающимся плащом, пасечника, героев русских сказок, Красную Шапочку с Волком, ведьму с черным котом, ковбоя, лягушку и других персонажей.

Маршрут заплыва пролегал по небольшой бухте затона. Протяженность составила около 400 метров, но участники могли выбирать темп. Кто-то спешил к финишу, кто-то наслаждался прогулкой. Всего на воде побывало чуть больше 200 человек, еще 20 волонтеров помогали на берегу. Возрастной диапазон оказался широким — от 18 лет и старше, соотношение мужчин и женщин было примерно равным.

