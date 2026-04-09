Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани

Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и миллениалы все чаще предпочитают шумным ночным клубам — компьютерные. О том, во что чаще играют рязанцы, как «Радик» влияет на сферу и сколько стоит открыть компьютерный клуб, мы поговорили с Ярославом Седовым. Он владеет киберклубом «Colizeum» в ТРЦ «Виктория Плаза» и VR-ареной «Real Victory» на улице Фирсова. Также читайте в интервью, в чем «геймеры» превосходят чемпионов мира по боксу, чем занимаются компании девушек в компьютерном клубе, почему VR-билет такой дорогой и что делать, чтобы не укачивало в очках виртуальной реальности.

— Ярослав, насколько развита сфера интерактивного досуга в Рязани?

— Эта индустрия находится в фазе качественного роста, развивается. Появляются новые точки, не только в центре, но и в спальных районах, улучшается качество сервиса. Можно сказать, что сегодня поход в киберспортивный клуб или на VR-арену так же привычен, как посещение кинотеатра. Но что действительно важно — Рязань обладает уникальным преимуществом — огромным количеством «технарей».

Благодаря нашему «Радику» в цифровой сфере работают профессионалы, которые действительно разбираются в «железе» и программном обеспечении, и это, безусловно, повышает общий уровень эксплуатации оборудования в городе.

— Давайте поговорим про компьютерный спорт. Как бы вы оценили уровень местной киберспортивной арены по сравнению с городами-миллионниками?

— Рязань уже давно перестала быть «маленьким» городом с точки зрения киберспорта. У нас сформировалась своя аудитория, есть постоянные игроки, проходят локальные турниры. Часто наши команды показывают очень достойную игру. Но если сравнивать с мегаполисами, там, конечно, уровень выше: больше заинтересованных в киберспорте, и проще организовать крупные соревнования.

— А чего не хватает Рязани, чтобы стать площадкой для крупного межрегионального турнира?

— В первую очередь — масштаба и регулярности событий. Игроки у нас есть, интерес есть, но для крупных турниров нужна целая экосистема: несколько сильных площадок, партнёры и спонсоры, зрительская аудитория и медийная поддержка. Когда всё это начинает работать вместе, город автоматически становится точкой притяжения для игроков из других регионов. Пока мы работаем над этим.

— Вы отметили, что рязанцы часто показывают достойную игру на локальных турнирах. А что выделяет настоящего профессионала?

— Сверхразвитая мышечная память, стратегическое мышление, скорость реакции. Последнее — один из самых важных критериев. У профессиональных игроков скорость реакции составляет 130-150 миллисекунд, и это выше, чем у многих чемпионов мира по боксу. Чтобы было понятно, насколько это «молниеносно», то скажу, что среднестатистические показатели мирового населения равны примерно 280 миллисекундам.

— А как измеряется скорость реакции?

— В каждой игре по-разному. Например, в CS2 измеряется время от появления врага на экране до первого выстрела игрока. Существуют специализированные программы, которые всё это анализируют и дают точный результат.

— А как обстоят дела с обычными гостями? Замечаете ли вы тренд на «взросление» аудитории?

— Да, и это очень заметно. Конечно, основной аудиторией остаются люди 20-30 лет, но при этом за последнее время появилось довольно много гостей 30-40 лет. Сейчас компьютерные клубы воспринимаются иначе. Это уже полноценное пространство для отдыха, с хорошей вентиляцией, эргономичными креслами, выделенными VIP-зонами, куда взрослые люди приходят после работы расслабиться и хорошенько перезагрузиться.

— А что ещё подтверждает зрелость киберспорта?

— Признание на государственном уровне. Уже даже в вузах открываются факультеты и программы по киберспорту. Родители всё чаще видят в увлечении ребёнка не проблему, а потенциальный путь к высокооплачиваемой карьере в IT или менеджменте.

— А во что рязанцы чаще играют?

— Если говорить по нашей статистике, то 50-60% - Counter-Strike 2, 10-20% - Dota 2, остальное — другие игры. Counter-Strike 2 и Dota 2 — в принципе, две самые популярные в мире киберспортивные командные дисциплины, которые представляют абсолютно разные жанры. Первая — это шутер, по-простому — стрелялка. Здесь, безусловно, важна реакция и меткость. Вторая — стратегия, своего рода «шахматы» нового поколения. Кто лучше продумал план на игру, тот и победил.

— Бывает, что к вам приходят девушки и играют во что-то далёкое от киберспорта?

— Да, конечно, и таких гостей становится всё больше. Причём девушки приходят не только с молодыми людьми, но и просто компаниями подруг. Часто они выбирают более спокойные игры в жанре симулятора жизни, где нужно управлять персонажем, исследовать мир, расширять ферму, заповедник, город и прочее пространство. Вообще девушки добавляют клубу более живую атмосферу.

Когда аудитория разнообразная — пространство становится не просто местом для игры, а площадкой для отдыха и общения.

— Опираясь на свой опыт, расскажите, как создать здоровое сообщество, без токсичности и грубости?

— Важно изначально строить не просто бизнес, а экосистему доверия. Когда человек заходит в клуб, он должен понимать: здесь территория уважения, крутого сервиса и настоящей любви к играм, здесь нет места для грубого поведения, оскорблений и мата. Именно это делает клуб «третьим местом» между домом и работой, куда хочется возвращаться снова и снова. А если перепалка всё-таки неизбежна, то администратор обязан вмешаться и разрешить конфликт.

— Затронем финансовую часть. Какая средняя стоимость игрового компьютера?

— Средняя стоимость одного игрового места сегодня составляет примерно 140-280 тысяч рублей вместе с монитором и периферией. После открытия, если клуб сразу оснащен современным оборудованием, можно спокойно работать до 5 лет без серьезных обновлений. Главное — поддерживать технику в хорошем состоянии.

— Помимо игровых станций, какие дополнительные услуги приносят доход?

— Напитки, снеки, VIP-зоны, ночные тарифы и абонементы.

— Если резюмировать, то сколько примерно стоит открыть киберклуб в Рязани?

— Сегодня открыть компьютерный клуб — это уже достаточно серьёзные вложения. Если говорить честно, небольшой проект начинается примерно от 7-9 миллионов рублей. И это именно маленький клуб без сложной концепции. Проекты уровня нашего клуба могут легко обходиться в 15-20 миллионов рублей и выше, особенно если делать хороший ремонт и несколько игровых зон, ставить мощное оборудование и создавать комфортную атмосферу.

Сейчас игроки очень требовательны, поэтому открываться «просто с компьютерами» уже не работает.

— С чем на конкурирует современное киберпространство в Рязани? Другими клубами или кинотеатрами, ресторанами, боулингом?

— Конечно, больше всего киберклубы города конкурируют между собой. Часто игрок выбирает то место, где чище воздух, удобнее кресла, качественнее оборудование, и где администратор знает его по имени. Ещё один сильный конкурент — это домашний гейминг. У многих дома есть компьютер или консоль, и чтобы вытащить человека из комфорта, клуб должен предложить то, чего нет на «диване»: энергию, атмосферу причастности к группе и сверхмощное оборудование.

— А насколько вообще рынок компьютерных клубов в городе близок к насыщению? Есть ли ещё свободные ниши?

— Я бы сказал, что рынок уже сформирован, но место для новых проектов всё ещё есть. Однако сейчас уже недостаточно просто открыть клуб. Важно иметь концепцию.

— Перейдём к виртуальной реальности. Как в городе изменилось отношение к этому виду развлечений? Как часто возвращаются посетители по сравнению с киберклубом?

— Раньше VR воспринимался как «аттракцион на один раз», но сейчас ситуация изменилась. Постепенно формируется постоянная аудитория, создаются современные арены со свободным перемещением без проводов. Но возврат всё равно ниже, чем у компьютерного клуба.

— Зачем человеку идти на арену, если можно играть в VR-шлеме дома?

— Это разные вещи. Арена дарит абсолютную свободу и эффект полного погружения. Кажется, будто границ не существует. Всё это создаёт совершенно другой уровень эмоций.

— Насколько популярен семейный отдых в VR?

— Очень популярен. Это один из немногих форматов, где одновременно интересно и детям, и взрослым.

— Какие жанры востребованы у жителей нашего города?

Люди чаще приходят компанией и хотят совместную эмоцию, поэтому они выбирают командные шутеры, PvP («игрок против игрока» — пользователи сражаются друг с другом, а не с компьютерными ботами), кооперативные игры.

— А есть ли в городе запрос на образовательный VR? Например, виртуальные экскурсии.

— Пока развлекательный сегмент доминирует. Но образовательный VR постепенно развивается, правда очень медленными шагами.

— А насколько сложно открыть VR-арену?

— Открыть качественную арену довольно сложно. Нужно найти подходящую площадь, организовать полное соблюдение требований к безопасности и гигиене, обеспечить хорошую вентиляционную систему, постоянно обновлять контент. И это лишь малая часть.

А главный вызов — объяснить клиенту, почему он должен заплатить за час в VR больше, чем за билет в кино, и обеспечить ему «вау-эффект» без укачивания.

— А сколько примерно стоит билет?

— В городе везде разные цены, но примерно 700 рублей стоит в будни, 900 — в выходные.

— Кстати, по поводу укачивания. Как работать над этим барьером?

— Современные игры значительно снизили эту проблему, но обмануть физиологию на 100% невозможно. Чтобы минимизировать риски укачивания нужно, в первую очередь, выбрать правильное оборудование. Чем выше качество «железа», тем меньше нагрузка на мозг. Также в зоне игры должно быть прохладно, от этого легче ориентироваться в пространстве.

И, конечно, роль администраторов очень важна: они проводят грамотный инструктаж перед игрой, подбирают мягкие сценарии и полностью контролируют весь процесс.

— Если анализировать игровую индустрию, то что этом бизнесе не взлетело в нашем городе, хотя в Москве или за рубежом это работает на «ура»?

— Сложные концептуальные форматы.

— Например?

— Фиджитал-центры. Это, наверное, самый яркий пример. Команда сначала сражается в цифровой дисциплине, а затем сразу выходит на реальное поле, чтобы продолжить матч физически. Очки суммируются. То есть это симбиоз интеллектуально-цифрового и физического развития.

В Рязани такое направление активно внедряется в жизнь людей — оно есть, но не распространено на широкую аудиторию. По моим наблюдениям, жители пока что предпочитают более понятные развлечения.

— А как вы видите игровой ландшафт нашего города через 5 лет?

— Рынок будет расти и становиться более зрелым. Я думаю, что клубы станут профессиональнее, VR станет массовым, появится больше гибридных развлечений.

Евгения Жиличева