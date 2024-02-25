Минтранс: рязанские дороги замела аномальная погода, которой не было десятки лет

Минтранс Рязанской области сообщил, что сложная дорожная обстановка возникла «из-за аномальных снегопадов и метелей, которых не было последние несколько десятков лет». Об этом 25 февраля сообщает министерство.

Власти подтвердили, что снежные заносы затруднили движение на рязанских дорогах, а некоторые населенные пункты вовсе отрезало от транспортного сообщения.

«Наиболее сложная дорожная обстановка сохраняется на автодорогах в Милославском, Скопинском, Сапожковском, Сараевском и Ухоловском районах. Высота снежных заносов местами составляет более 1 метра», — говорится в сообщении. На помощь дорожным службам вышла техника фермеров и предпринимателей: грейдеры, погрузчики, тракторы К-700, роторы, бульдозеры.