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В рязанском Лесопарке стартовал массовый сап-заплыв
Длина маршрута — 5 километров по территории разлива в Лесопарке. Среди участников — профессиональные спортсмены, любители и новички.

В Лесопарке в субботу, 13 апреля, начали массовый сап-заплыв «Рязанское море». Его участниками стали более 500 человек из десяти регионов России. Длина маршрута — 5 километров по территории разлива в Лесопарке. Среди участников — профессиональные спортсмены, любители и новички.

«Я на сапе вообще буду впервые, воды боюсь очень сильно, но меня силой затянули. Не сильно переживаю, но опасения есть. Зато весело будет», — рассказал один из участников Алексей.

Его «заставила» Виктория. Она занимается сап-заплывами уже три года. По ее словам, она пытается приобщить к этому спорту всех желающих.

Татьяна и Максим занимаются плаванием на сапах уже четыре года. Они из Нижегородской области, обычно выходят на «большую» воду реки Суринь. Увидели в сообществе саперов новости о «Рязанском море» и заплыве в Лесопарке, решили поучаствовать. Доехали до Рязани на машине со своими сапами.

«За что мне нравятся сапы — можно увидеть город с другой стороны. Вода объединяет», — отметила действующая чемпионка мира по сапсефрингу на дистанции 200 метров Ольга Меркулова.

Для безопасности участников на воде будут дежурить сотрудники МЧС. Организаторы собираются проводить подобные сап-прогулки каждой весной.

Напомним, ранее в Лесопарке прошел сплав на самой большой байдарке в России.