Рязанская область стала второй в ЦФО по площади лесных пожаров в 2024 году

Первое место рейтинга заняла Тамбовская область. Там выгорело больше тысячи гектаров леса.

Рязанская область стала второй в ЦФО по площади лесных пожаров в 2024 году. Статистику опубликовала «Авиалесоохрана».

Первое место рейтинга заняла Тамбовская область. Там выгорело больше тысячи гектаров леса. В Рязанской области пожары прошли 489,72 га.

Третье место в рейтинге заняла Костромская область, там сгорело чуть более двухсот гектаров леса.